Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Гуцериевым реализацию проекта «Славкалия» в Беларуси

Новости Беларуси. Уникальные технологии, белорусские кадры и перспектива для развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 декабря глава государства на встрече с председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым интересовался строительством в Беларуси нового горно-обогатительного комбината.









Общая стоимость масштабного инвестиционного проекта – 2 миллиарда долларов. Проектная мощность Нежинского ГОК – 2 миллиона тонн калийных удобрений в год.

Позиция Президента – широкое привлечение белорусских специалистов и в создании предприятия, и в подготовке перспективных кадров для его эксплуатации.







