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Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Гуцериевым реализацию проекта «Славкалия» в Беларуси
Новости Беларуси. Уникальные технологии, белорусские кадры и перспектива для развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 декабря глава государства на встрече с председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым интересовался строительством в Беларуси нового горно-обогатительного комбината.
Общая стоимость масштабного инвестиционного проекта – 2 миллиарда долларов. Проектная мощность Нежинского ГОК – 2 миллиона тонн калийных удобрений в год.
Позиция Президента – широкое привлечение белорусских специалистов и в создании предприятия, и в подготовке перспективных кадров для его эксплуатации.
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Новости Беларуси. Уникальные технологии, белорусские кадры и перспектива для развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 декабря глава...
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