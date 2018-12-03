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Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Гуцериевым реализацию проекта «Славкалия» в Беларуси

04.12.2018 17:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уникальные технологии, белорусские кадры и перспектива для развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 декабря глава государства на встрече с председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым интересовался строительством в Беларуси нового горно-обогатительного комбината.

Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Гуцериевым реализацию проекта «Славкалия» в Беларуси

Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Гуцериевым реализацию проекта «Славкалия» в Беларуси

Общая стоимость масштабного инвестиционного проекта – 2 миллиарда долларов. Проектная мощность Нежинского ГОК – 2 миллиона тонн калийных удобрений в год.

Позиция Президента – широкое привлечение белорусских специалистов и в создании предприятия, и в подготовке перспективных кадров для его эксплуатации.

Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Гуцериевым реализацию проекта «Славкалия» в Беларуси

Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Гуцериевым реализацию проекта «Славкалия» в Беларуси
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уникальные технологии, белорусские кадры и перспектива для развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 декабря глава...
 
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