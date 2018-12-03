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The Guardian выбрал сотню лучших песен 2018 года

04.12.2018 18:17 — Разное | KYKY  
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Год ещё не закончился, а журналисты британского издания The Guardian уже выбрали сотню лучших песен, которые вышли за последние 11 месяцев. Полный список можете посмотреть на сайте, мы же покажем топ-10. Угадайте, какую песню музыкальные обозреватели издания вместе с жюри (50 человек в итоге) признали лучшей.

10. The 1975 − Love It If We Made It

9. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin − I Like It

8. Robyn − Missing U

7. Let's Eat Grandma − Hot Pink

6. Ariana Grande − Thank U, Next

5. Christine and the Queens – Girlfriend

4. Robyn – Honey

3. Ariana Grande – No Tears Left to Cry

2. Janelle Monáe – Make Me Feel

1. Childish Gambino – This Is America

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Год ещё не закончился, а журналисты британского издания The Guardian уже выбрали сотню лучших песен, которые вышли за последние 11 месяцев. Полный список можете...
 
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