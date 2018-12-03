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The Guardian выбрал сотню лучших песен 2018 года
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Год ещё не закончился, а журналисты британского издания The Guardian уже выбрали сотню лучших песен, которые вышли за последние 11 месяцев. Полный список можете
10. The 1975 − Love It If We Made It
9. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin − I Like It
8. Robyn − Missing U
7. Let's Eat Grandma − Hot Pink
6. Ariana Grande − Thank U, Next
5. Christine and the Queens – Girlfriend
4. Robyn – Honey
3. Ariana Grande – No Tears Left to Cry
2. Janelle Monáe – Make Me Feel
1. Childish Gambino – This Is America
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Год ещё не закончился, а журналисты британского издания The Guardian уже выбрали сотню лучших песен, которые вышли за последние 11 месяцев. Полный список можете...
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