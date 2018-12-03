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Исполком АБФФ утвердил нового главного тренера молодежной сборной Беларуси
Сегодня в Доме футбола состоялось заключительное в этом году заседание исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает официальный
Заслушав и обсудив доклад директора департамента по проведению соревнований Игоря Цаплюка, члены исполкома утвердили итоговые таблицы национальных чемпионатов Беларуси по футболу 2018 года среди мужских команд высшей, первой и второй лиг, а также женских команд высшей лиги и дублирующих составов.
Далее были утверждены номинации, номинанты и специальные призы для вручения по итогам футбольного сезона 2018 года. Имена победителей будут названы в ходе торжественной церемонию закрытия футбольного сезона 2018 года, которая пройдет сегодня в концертном зале «Prime Hall». Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте АБФФ.
Членам исполкома довели информацию о предстоящем XV международном юношеском турнире по футболу на призы АБФФ и Мингорисполкома «Кубок Развития — 2019». Турнир пройдет в минском футбольном манеже с 19 по 29 января. За трофей будут бороться двенадцать сборных, составленных из футболистов не старше 2002 года рождения.
Заслушав и обсудив доклад директора департамента лицензирования Андрея Мишаева исполнительный комитет утвердил регламент АБФФ по лицензированию футбольных клубов. Лицензия АБФФ (Издание 2018 года). Также были утверждены новые редакции
Затем перед членами исполкома выступил директор международно-правового департамента Сергей Ильич. Он внес предложение об утверждении положения о защите целостности соревнований под эгидой АБФФ. Более подробная информация содержится в статье 14 Устава АБФФ.
В заключительной части заседания перед членами исполкома с отчетами о проделанной за год работе выступили главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко и главный тренер молодежной сборной Людас Румбутис.
Исполнительный комитет принял решение не продлевать истекший 30 ноября 2018 года контракт с Людасом Румбутисом.
Под его руководством «молодежка» не смогла побороться за выход на чемпионат Европы, заняв в своей отборочной группе 4-е место среди 6 команд. Белорусы набрали 14 очков в 10 матчах и пропустили вперед Хорватию — 25 баллов, Грецию — 25 и Чехию — 16. Позади белорусов остались Молдова — 7 очков и Сан-Марино — 0.
Далее с докладом выступил генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик. В ходе своего выступления Юрий Васильевич предложил на рассмотрение исполкома кандидатуру Михаила Мархеля на пост главного тренера молодежной сборной. После непродолжительного обсуждения Михаил Михайлович был утвержден в качестве главного тренера сборной Беларуси U-21.
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Сегодня в Доме футбола состоялось заключительное в этом году заседание исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
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