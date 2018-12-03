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Исполком АБФФ утвердил нового главного тренера молодежной сборной Беларуси

04.12.2018 19:14 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Доме футбола состоялось заключительное в этом году заседание исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает официальный сайт организации.


Фото: abff.by

Заслушав и обсудив доклад директора департамента по проведению соревнований Игоря Цаплюка, члены исполкома утвердили итоговые таблицы национальных чемпионатов Беларуси по футболу 2018 года среди мужских команд высшей, первой и второй лиг, а также женских команд высшей лиги и дублирующих составов.

Далее были утверждены номинации, номинанты и специальные призы для вручения по итогам футбольного сезона 2018 года. Имена победителей будут названы в ходе торжественной церемонию закрытия футбольного сезона 2018 года, которая пройдет сегодня в концертном зале «Prime Hall». Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте АБФФ.

Членам исполкома довели информацию о предстоящем XV международном юношеском турнире по футболу на призы АБФФ и Мингорисполкома «Кубок Развития — 2019». Турнир пройдет в минском футбольном манеже с 19 по 29 января. За трофей будут бороться двенадцать сборных, составленных из футболистов не старше 2002 года рождения.

Заслушав и обсудив доклад директора департамента лицензирования Андрея Мишаева исполнительный комитет утвердил регламент АБФФ по лицензированию футбольных клубов. Лицензия АБФФ (Издание 2018 года). Также были утверждены новые редакции положения о комитете по клубному лицензированию АБФФ и положения об апелляционном комитете по клубному лицензированию АБФФ.

Затем перед членами исполкома выступил директор международно-правового департамента Сергей Ильич. Он внес предложение об утверждении положения о защите целостности соревнований под эгидой АБФФ. Более подробная информация содержится в статье 14 Устава АБФФ.

В заключительной части заседания перед членами исполкома с отчетами о проделанной за год работе выступили главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко и главный тренер молодежной сборной Людас Румбутис.

Исполнительный комитет принял решение не продлевать истекший 30 ноября 2018 года контракт с Людасом Румбутисом.


Людас Румбутис. Фото Ксении Авимовой, belgazeta.by

Под его руководством «молодежка» не смогла побороться за выход на чемпионат Европы, заняв в своей отборочной группе 4-е место среди 6 команд. Белорусы набрали 14 очков в 10 матчах и пропустили вперед Хорватию — 25 баллов, Грецию — 25 и Чехию — 16. Позади белорусов остались Молдова — 7 очков и Сан-Марино — 0.

Далее с докладом выступил генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик. В ходе своего выступления Юрий Васильевич предложил на рассмотрение исполкома кандидатуру Михаила Мархеля на пост главного тренера молодежной сборной. После непродолжительного обсуждения Михаил Михайлович был утвержден в качестве главного тренера сборной Беларуси U-21.


Михаил Мархель. Фото: АБФФ

 

 
 
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Сегодня в Доме футбола состоялось заключительное в этом году заседание исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
 
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