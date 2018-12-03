ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Жена сказала, что мы два придурка». Жители Лиды на «Борисов-Арене» повторили историю про картонного мексиканца

04.12.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

«Жена сказала, что мы два придурка». Жители Лиды на «Борисов-Арене» повторили историю про картонного мексиканца

Лидчанина будто бы не пустили на футбол, поэтому игру смотрел плакат с его изображением.

Одна из самых веселых околофутбольных историй во время чемпионата мира в России была про мексиканца. Возможно, вы ее слышали. Парня не отпустила на турнир жена, однако на выручку пришли друзья: они сделали картонную копию товарища и захватили с собой. Макет водили в фан-зону, угощали пивом, укладывали спать и даже отправляли в душ.

«Жена сказала, что мы два придурка». Жители Лиды на «Борисов-Арене» повторили историю про картонного мексиканца

В прошлый четверг в Беларуси случился ремейк той шутки. За матчем Лиги Европы БАТЭ – «Види» наблюдал молодой человек с плаката. Реального молодого человека, если верить надписи на плакате, на футбол не пустила супруга. Перфоманс устроил друг-весельчак.

Участники – прямые и косвенные – борисовской истории объяснили, что это было.

Дмитрий Зубович родом из Лиды, занимается перевозками, а еще у него есть жена Ирина, которая будто бы не разрешила поехать на футбол. Однако в действительности все было несколько иначе.

«Жена сказала, что мы два придурка». Жители Лиды на «Борисов-Арене» повторили историю про картонного мексиканца

– На самом деле, это все шутки и причины [того, что не попал на игру] вовсе не в жене, – уверяет Дмитрий. – Во вторник [накануне матча с «Види»] пришло смс от моего друга, которого тоже зовут Дмитрий, с предложением съездить на БАТЭ: мол собираемся с одногруппниками, если хочешь – подгоняй, там пересечемся. Вообще, мы оба живем в Лиде, но сейчас друг Дима на сессии в Горках. Поэтому добираться до Борисова мне пришлось бы одному. В принципе, рассматривал такой вариант, да и жена была не против. Только попросила с собакой погулять перед поездкой, а так отпускала. Но, блин, взвесил все «за и против» и отказался. Во-первых, ехать одному плюс очень далеко. Во-вторых, возвращаться поздно. В-третьих, мороз. Рассказал о решении Диме. Конечно, он расстроился, но вроде как вошел в мое положение. Тогда он предложил замутить что-то похожее, что на чемпионате мира делали мексиканцы. Думаю, если не лень напрягаться, пусть делает, и скинул ему свою самую угарную фотографию.

Друг предупредил, что добавит надпись на свое усмотрение. Если честно, подозревал, что там будет что-то связанное с каблуком, что жена не отпустила. Просто в нашей небольшой компании я пока единственный женатый, и друзья частенько подкалывают по этому поводу. С нетерпением ждал матча, хотел узнать, что там Дима натворит. Даже с женой поспорил. Говорю ей: сейчас окажусь на «Борисов-Арену». Кажется, она сразу просекла фишку и сказала, что мы два придурка. И пригрозила: если что-то с ней будет связано, то нам мало не покажется. Оставалось пару часов до матча, поэтому активно начал обновлять «Инстаграм» Димы. Смотрю, первая история с плакатом. Затем вторая с девчатами.

«Жена сказала, что мы два придурка». Жители Лиды на «Борисов-Арене» повторили историю про картонного мексиканца

Думаю, прикольно: не испугался и склеил девчонок. За реакцией жены надо было наблюдать в тот момент:). Сказала, что мы сейчас на всю страну ее выставим козой. Не стану скрывать: очень хотел увидеть себя во время матча, даже звонил Диме и узнавал, на каком он секторе. Правда никто из телевизионщиков так и не выхватил этот плакат. По окончании матча позвонил мне Дима и сказал, что какие-то блогеры подходили и фотографировались с ним. На следующее утро просыпаюсь и вижу себя в группе Belultras. Жена теперь ходит сама не своя.

Не могу сказать, что пожалел, не поехав на матч. Все-таки слишком много моментов, которые отталкивали от поездки. В принципе, жена у меня нормально относится к таким шуткам. В нашем кругу может еще похлеще подколоть кого угодно. В этом плане никаких проблем. Думаю, надо придумать ответку для Димы. Это не конец. Как раз к его возвращению в Лиду придумаю что-нибудь.

Друг Дмитрия, его тезка Дмитрий Липский не ожидал, что шутка выйдет за пределы компании, и он будет чувствовать себя самым популярным человеком на «Борисов-Арене».

– Стараемся не пропускать спортивные мероприятия. Довольно часто вместе бываем на «Минск-Арене», поэтому не хотел в этот раз оставаться без друга. Попросил сбросить фото и сказал, что добавлю надпись, – рассказывает Дмитрий. – Мы постоянно прикалываемся друг над другом, поэтому решил продолжить традицию. Честно признаюсь, думал, останется незамеченным наш плакат. В первую очередь хотел просто повеселиться. Перед игрой, в перерыве, после игры – ко мне подошло очень много людей и попросило плакат для фото. Затея оказалась довольно дешевой – что там распечатать фото на А3 и сделать надпись? Для друга ничего не жалко :). Досмотр прошел легко – никаких дополнительных вопросов у сотрудников правоохранительных органов не было. У Димы хорошая жена, вы не подумайте ничего плохого. Думаю, в любой семье принято проводить много времени вместе. Жду от Димы ответа. Чего-нибудь интересного и креативного.

by.tribuna.com

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидчанина будто бы не пустили на футбол, поэтому игру смотрел плакат с его изображением. Одна из самых веселых околофутбольных историй во время чемпионата мира в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Назарбаев позвонил Лукашенко по поводу отмены саммита ОДКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика