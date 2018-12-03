«Жена сказала, что мы два придурка». Жители Лиды на «Борисов-Арене» повторили историю про картонного мексиканца





Лидчанина будто бы не пустили на футбол, поэтому игру смотрел плакат с его изображением.

Одна из самых веселых околофутбольных историй во время чемпионата мира в России была про мексиканца. Возможно, вы ее слышали. Парня не отпустила на турнир жена, однако на выручку пришли друзья: они сделали картонную копию товарища и захватили с собой. Макет водили в фан-зону, угощали пивом, укладывали спать и даже отправляли в душ.





В прошлый четверг в Беларуси случился ремейк той шутки. За матчем Лиги Европы БАТЭ – «Види» наблюдал молодой человек с плаката. Реального молодого человека, если верить надписи на плакате, на футбол не пустила супруга. Перфоманс устроил друг-весельчак.

Участники – прямые и косвенные – борисовской истории объяснили, что это было.

Дмитрий Зубович родом из Лиды, занимается перевозками, а еще у него есть жена Ирина, которая будто бы не разрешила поехать на футбол. Однако в действительности все было несколько иначе.





– На самом деле, это все шутки и причины [того, что не попал на игру] вовсе не в жене, – уверяет Дмитрий. – Во вторник [накануне матча с «Види»] пришло смс от моего друга, которого тоже зовут Дмитрий, с предложением съездить на БАТЭ: мол собираемся с одногруппниками, если хочешь – подгоняй, там пересечемся. Вообще, мы оба живем в Лиде, но сейчас друг Дима на сессии в Горках. Поэтому добираться до Борисова мне пришлось бы одному. В принципе, рассматривал такой вариант, да и жена была не против. Только попросила с собакой погулять перед поездкой, а так отпускала. Но, блин, взвесил все «за и против» и отказался. Во-первых, ехать одному плюс очень далеко. Во-вторых, возвращаться поздно. В-третьих, мороз. Рассказал о решении Диме. Конечно, он расстроился, но вроде как вошел в мое положение. Тогда он предложил замутить что-то похожее, что на чемпионате мира делали мексиканцы. Думаю, если не лень напрягаться, пусть делает, и скинул ему свою самую угарную фотографию.

Друг предупредил, что добавит надпись на свое усмотрение. Если честно, подозревал, что там будет что-то связанное с каблуком, что жена не отпустила. Просто в нашей небольшой компании я пока единственный женатый, и друзья частенько подкалывают по этому поводу. С нетерпением ждал матча, хотел узнать, что там Дима натворит. Даже с женой поспорил. Говорю ей: сейчас окажусь на «Борисов-Арену». Кажется, она сразу просекла фишку и сказала, что мы два придурка. И пригрозила: если что-то с ней будет связано, то нам мало не покажется. Оставалось пару часов до матча, поэтому активно начал обновлять «Инстаграм» Димы. Смотрю, первая история с плакатом. Затем вторая с девчатами.





Думаю, прикольно: не испугался и склеил девчонок. За реакцией жены надо было наблюдать в тот момент:). Сказала, что мы сейчас на всю страну ее выставим козой. Не стану скрывать: очень хотел увидеть себя во время матча, даже звонил Диме и узнавал, на каком он секторе. Правда никто из телевизионщиков так и не выхватил этот плакат. По окончании матча позвонил мне Дима и сказал, что какие-то блогеры подходили и фотографировались с ним. На следующее утро просыпаюсь и вижу себя в группе Belultras. Жена теперь ходит сама не своя.

Не могу сказать, что пожалел, не поехав на матч. Все-таки слишком много моментов, которые отталкивали от поездки. В принципе, жена у меня нормально относится к таким шуткам. В нашем кругу может еще похлеще подколоть кого угодно. В этом плане никаких проблем. Думаю, надо придумать ответку для Димы. Это не конец. Как раз к его возвращению в Лиду придумаю что-нибудь.

Друг Дмитрия, его тезка Дмитрий Липский не ожидал, что шутка выйдет за пределы компании, и он будет чувствовать себя самым популярным человеком на «Борисов-Арене».

– Стараемся не пропускать спортивные мероприятия. Довольно часто вместе бываем на «Минск-Арене», поэтому не хотел в этот раз оставаться без друга. Попросил сбросить фото и сказал, что добавлю надпись, – рассказывает Дмитрий. – Мы постоянно прикалываемся друг над другом, поэтому решил продолжить традицию. Честно признаюсь, думал, останется незамеченным наш плакат. В первую очередь хотел просто повеселиться. Перед игрой, в перерыве, после игры – ко мне подошло очень много людей и попросило плакат для фото. Затея оказалась довольно дешевой – что там распечатать фото на А3 и сделать надпись? Для друга ничего не жалко :). Досмотр прошел легко – никаких дополнительных вопросов у сотрудников правоохранительных органов не было. У Димы хорошая жена, вы не подумайте ничего плохого. Думаю, в любой семье принято проводить много времени вместе. Жду от Димы ответа. Чего-нибудь интересного и креативного.

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