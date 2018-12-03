100 долларов за одну подпись

«Наш штаб начинает собирать данные для записи в инициативную группу по выдвижению кандидатом в Президенты Сергея Скребца, - анонсировал начало своей избирательной кампании Сергей в Фейсбуке. - Надо собрать 100 тысяч подписей. За каждую подпись штаб платит 200 рублей (деньги после победы на выборах). И таким образом мы проводим первый этап-регистрацию. А дальше всё пойдёт как по маслу! Жду ваших данных ФИО номер паспорта и адрес».





- Сергей, а не рано ли вы стартовали с президентскими выборами?





- Нет, не рано. Просто за два месяца или даже за полгода 100 тысяч подписей честно собрать просто невозможно. А я хочу, чтобы у нас все было по-честному. Я хочу подготовить и максимально заинтересовать людей, чтобы они поставили не только свою подпись, но и поговорили со своим соседом, другом, женой.





У нас не будет штаба, который будет раздавать деньги за заполненные бланки. Все подписные листы есть на сайте Центризбиркома, их оттуда надо просто скачать, заполнить и снова отправить в Центризбирком. Мне нужна ксерокопия. То есть затрат на штаб и пиарщиков у меня не будет. Зато такая схема позволит мне собрать подписи даже в самых отдаленных уголках нашей страны.





- Не боитесь, что вам просто абы что могут прислать?





- Полагаюсь на честность и порядочном наших людей. Я открыто говорю о том, что хочу перемен. И если у меня есть единомышленники – присоединяйтесь. Ну а если нет – значит, все останется как есть.









- Одна подпись – почти 100 долларов. Откуда деньги брать будете?





- Так для президента это не деньги. Тем более на выборы обычно еще больше тратят.





Откуда деньги буду брать? Конфискую особняки у тех, кто в Дроздах построился. У них ведь все незаконно…

На самом деле денег море. Я могу и больше платить – денег у людей море, их только нужно умело привлечь.

Одним словом, я хочу дать людям возможность заработать, а заодно и изменить свою жизнь. Хотите заработать 10 тысяч долларов, 100 тысяч – все в ваших руках.





Главное – верить в победу. Вера в данном случае -- наше все. Как говорится, родина или смерть. Другого не дано.





- Многие наверняка решат, что это стеб.





- Ну и зря. Я настроен серьезно. Кто не верит в нашу победу, может подписи не собирать. Но я планирую собрать тысяч пять человек в инициативную группу, очень рассчитываю на помощь в том числе и пенсионеров. И когда начнется кампания – пойдет работа. Главное – хорошо и заранее к ней подготовиться.



