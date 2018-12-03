Страховщики оценили страховые риски подготовки к завозу ядерного топлива на БелАЭС

В инспектировании площадки приняли участие эксперты АО «СОГАЗ» с участием наблюдателя от Швейцарского ядерного страхового пула, представителей беларусских страховых компаний и АО «Атомстройэкспорт», сообщает пресс-служба «СОГАЗ».

Были оценены текущие страховые риски деятельности оператора ГП «Белорусская АЭС» на этапе подготовки к завозу свежего ядерного топлива на площадку, в здание специального хранилища, эксплуатационной готовности в работе с ядерным топливом, его входной ревизии и к последующей его транспортировке в здание реакторного отделения блока №1.





Процедура проведена по заявке «Белгосстраха» и по поручению Исполнительного комитета Российского ядерного страхового пула.









Помимо крупнейшей страховой компании Беларуси в инспектировании участвовали представители «Белэксимгаранта» и «Белорусской национальной перестраховочной организации».





Группа инспекторов дала высокую оценку обеспечению ядерной и радиационной безопасности. В ближайшем будущем будут подготовлены целевые рекомендации, направленные на снижение страховых рисков деятельности БелАЭС.





Напомним, ядерное топливо на БелАЭС доставят в начале 2019 года. Станция будет готова к его приемке за месяц до физического пуска. Ранее предполагалось, что ядерное топливо поступит в Беларусь еще в этом году. Сроки физического пуска изначально очерчивались в начале 2019 года.