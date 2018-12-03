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«Народная Воля» краудфандит на подписку для 600 библиотек
30 тысяч рублей редакция собирает на подписку для 600 сельских, районных и областных библиотек Беларуси на первое полугодие 2019 года.
«Давайте всем миром соберем деньги и оформим подписку на первую половину 2019 года для 600 библиотек нашей страны. Уверен: каждый номер газеты пройдет через множество рук, и та правда, которая доносится со страниц газеты, найдет отклик в душах и сердцах многих тысяч людей. Согласитесь: с правдой не только легче жить, она способствует повышению нашей гражданской активности, поднимает национальное самосознание. В конечном итоге — изменяет нашу жизнь к лучшему», — написал в обращении главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич.
Кампания по сбору средств организована на площадке
Газета «Народная Воля» была основана в 1995-м году известным журналистом Иосифом Середичем. Как сообщается на сайте издания, «преодолев множество репрессий, газета остается одним из самых влиятельных и печатных изданий. Выходит дважды в неделю, во вторник и четверг, тиражом 25 000 экземпляров».
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30 тысяч рублей редакция собирает на подписку для 600 сельских, районных и областных библиотек Беларуси на первое полугодие 2019 года.
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