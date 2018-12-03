«Народная Воля» краудфандит на подписку для 600 библиотек









«Давайте всем миром соберем деньги и оформим подписку на первую половину 2019 года для 600 библиотек нашей страны. Уверен: каждый номер газеты пройдет через множество рук, и та правда, которая доносится со страниц газеты, найдет отклик в душах и сердцах многих тысяч людей. Согласитесь: с правдой не только легче жить, она способствует повышению нашей гражданской активности, поднимает национальное самосознание. В конечном итоге — изменяет нашу жизнь к лучшему», — написал в обращении главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич.









Talaka.org и продлится до 20 декабря. Планируется собрать 30 тысяч рублей. На данный момент собрано 615 рублей. Кампания по сбору средств организована на площадкеи продлится до 20 декабря. Планируется собрать 30 тысяч рублей. На данный момент собрано 615 рублей.





Газета «Народная Воля» была основана в 1995-м году известным журналистом Иосифом Середичем. Как сообщается на сайте издания, «преодолев множество репрессий, газета остается одним из самых влиятельных и печатных изданий. Выходит дважды в неделю, во вторник и четверг, тиражом 25 000 экземпляров».