ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Народная Воля» краудфандит на подписку для 600 библиотек

04.12.2018 18:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
30 тысяч рублей редакция собирает на подписку для 600 сельских, районных и областных библиотек Беларуси на первое полугодие 2019 года.



«Давайте всем миром соберем деньги и оформим подписку на первую половину 2019 года для 600 библиотек нашей страны. Уверен: каждый номер газеты пройдет через множество рук, и та правда, которая доносится со страниц газеты, найдет отклик в душах и сердцах многих тысяч людей. Согласитесь: с правдой не только легче жить, она способствует повышению нашей гражданской активности, поднимает национальное самосознание. В конечном итоге — изменяет нашу жизнь к лучшему», — написал в обращении главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич.

 

Кампания по сбору средств организована на площадке Talaka.org и продлится до 20 декабря. Планируется собрать 30 тысяч рублей. На данный момент собрано 615 рублей.

Газета «Народная Воля» была основана в 1995-м году известным журналистом Иосифом Середичем. Как сообщается на сайте издания, «преодолев множество репрессий, газета остается одним из самых влиятельных и печатных изданий. Выходит дважды в неделю, во вторник и четверг, тиражом 25 000 экземпляров».

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 тысяч рублей редакция собирает на подписку для 600 сельских, районных и областных библиотек Беларуси на первое полугодие 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
В столице Грузии найден мертвым топ-чиновник партии Саакашвили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика