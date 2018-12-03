В столице Грузии найден мертвым топ-чиновник партии Саакашвили





Фото: Sabunia/Википедия





segodnya.ua В грузинской столице найден мертвым 50-летний Николоз Руруа – бывший глава министерства культуры и охраны памятников Грузии в правительстве Михеила Саакашвили, а также член политсовета возглавляемой экс-президентом оппозиционной партии "Единое национальное движение", пишет





Тело грузинского политика обнаружила его в мать в доме Руруа в Тбилиси 4 декабря.





Официальная причина смерти мужчины на данный момент неизвестна, но грузинские СМИ утверждают, что Руруа скончался в результате сердечного приступа.









Его политическая карьера началась в 2001 году, а в парламент Грузии он вошел двумя годами позже, став депутатом от партии Саакашвили.





Руруа был инициатором нескольких антикоммунистических идей, в частности переноса памятника Иосифу Сталину с главной площади Гори и создания Музея советской оккупации в столице республики.







