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Больше всех лидеров СНГ россияне уважают Лукашенко

04.12.2018 18:16 — Разное | Партизан  
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Большинство россиян (68%) считают Беларусь наиболее успешной и стабильной страной среди стран СНГ, а Александр Лукашенко пользуется у них наибольшим доверием среди лидеров всех стран СНГ.



Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает БЕЛТА.

Сообщается, что президенту Беларуси доверяет 65% респондентов. Второе место в рейтинге занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: в его поддержку высказались 49% россиян. Далее с большим отрывом следуют лидеры Азербайджана (14%), Армении (8%) и Молдавии (7%). Руководители Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Грузии получили менее 4%.


Кроме того, россияне считают, что защита интересов русскоязычного населения среди стран СНГ также лучше всего осуществляется в Беларуси. Так ответили 68% опрошенных.

Напомним, опрос ВЦИОМ проводился 8 ноября в формате телефонного интервью. Были опрошены 1600 респондентов по случайной всероссийской выборке, которые могли выбирать несколько вариантов. Погрешность исследования не превышает 3,5%. При этом, согласно опроса 2016 года, рейтинг доверия Лукашенко составлял 65%.

 
 
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Большинство россиян (68%) считают Беларусь наиболее успешной и стабильной страной среди стран СНГ, а Александр Лукашенко пользуется у них наибольшим доверием среди...
 
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