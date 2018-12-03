Больше всех лидеров СНГ россияне уважают Лукашенко









БЕЛТА . Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает





Сообщается, что президенту Беларуси доверяет 65% респондентов. Второе место в рейтинге занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: в его поддержку высказались 49% россиян. Далее с большим отрывом следуют лидеры Азербайджана (14%), Армении (8%) и Молдавии (7%). Руководители Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Грузии получили менее 4%.









Кроме того, россияне считают, что защита интересов русскоязычного населения среди стран СНГ также лучше всего осуществляется в Беларуси. Так ответили 68% опрошенных.





Напомним, опрос ВЦИОМ проводился 8 ноября в формате телефонного интервью. Были опрошены 1600 респондентов по случайной всероссийской выборке, которые могли выбирать несколько вариантов. Погрешность исследования не превышает 3,5%. При этом, согласно опроса 2016 года, рейтинг доверия Лукашенко составлял 65%.