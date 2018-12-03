Лукашенко: Минск готов всесторонне развивать отношения с Тбилиси

Взаимная выгода. Минск полон решимости всесторонне развивать сотрудничество с Тбилиси. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Грузии, передает «МИР 24».

«Мы полны решимости продвигать это сотрудничество во всех сферах. У нас и в гуманитарной сфере неплохие отношения. Вы знаете, как относятся к грузинам в Беларуси. Тбилисоба, вы тоже любите этот праздник и продвигаете. Белорусы уже в любой деревеньке знают, что это такое, и готовы при случае присутствовать на таких мероприятиях. За это я вам очень благодарен. Словом, у нас есть план действий, и мы полны решимости реализовать этот план. Жду нашей встречи с новым президентом, с правительством, после моего визита там обновилось правительство, надо сверить часы», – указал Лукашенко.