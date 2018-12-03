|
Путин поручил копить ракеты для гонки вооружений с США
Иллюстративное фото
Обсуждались меры повышения боевых возможностей российских войск в связи с планами США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности - ключевого соглашения, покончившего с холодного войной и запретившего Вашингтону держать нацеленные на Россию ядерные ракеты в Европе.
Как сообщает
Российская армия и программа гособоронзаказа работают «в условиях нарастания гонки вооружений», констатировал министр.
По его словам, на итоговом совещании с президентом обсуждалась необходимость «производства и накопления ракет», а также других боеприпасов в системе государственного материального резерва.
Новая госпрограмма вооружений, которая обойдется бюджету в 22 триллиона рублей до 2027 года, позволит сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота, подчеркнул Шойгу.
Кроме того, обсуждались меры по созданию оптимальных запасов материально-технических ресурсов, организации их безопасного хранения и своевременного обновления, сказал Шойгу.
Расходы на оборону и безопасность в ближайшие три года будут рекордно увеличены, сообщил в начале ноября директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы Минфина Анатолий Попов.
По его словам, на эти цели будет выделено дополнительно 1,16 трлн рублей. «Это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось», - заявил Попов.
Финансирование силовых ведомств будет поступательно увеличиваться каждый год. В открытой части бюджета оно составит 2,382 трлн рублей в следующем году, 2,456 трлн - в 2020-м и 2,523 трлн - в 2021-м.
Однако основные траты запланированы по статьям с грифом "секретно". "Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета", - рассказал Попов.
Исходя из общей цифры расходов, заложенной в принятый Госдумой проект закона о бюджете, это около 5,4 трлн рублей в следующем году, 5,698 трлн рублей - в 2020-м и 6 трлн - в 2021-м.
В сумме силовики останутся крупнейшей статьей расходов федеральной казны: в 2019-м году на них будет потрачено в 1,7 раза больше, чем на поддержку Пенсионного фонда (3,2 трлн рублей), и почти в 7 раз больше, чем на развитие системы образования (0,8 трлн рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обсуждались меры повышения боевых возможностей российских войск в связи с планами США
|
Свежие газеты
Архив (Разное)