Путин поручил копить ракеты для гонки вооружений с США

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Обсуждались меры повышения боевых возможностей российских войск в связи с планами США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности - ключевого соглашения, покончившего с холодного войной и запретившего Вашингтону держать нацеленные на Россию ядерные ракеты в Европе.Как сообщает, об этом на селекторном совещании во вторник заявил глава МинобороныРоссийская армия и программа гособоронзаказа работают «в условиях нарастания гонки вооружений», констатировал министр.По его словам, на итоговом совещании с президентом обсуждалась необходимость «производства и накопления ракет», а также других боеприпасов в системе государственного материального резерва.Новая госпрограмма вооружений, которая обойдется бюджету в 22 триллиона рублей до 2027 года, позволит сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота, подчеркнул Шойгу.Кроме того, обсуждались меры по созданию оптимальных запасов материально-технических ресурсов, организации их безопасного хранения и своевременного обновления, сказал Шойгу.Расходы на оборону и безопасность в ближайшие три года будут рекордно увеличены, сообщил в начале ноября директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы МинфинаПо его словам, на эти цели будет выделено дополнительно 1,16 трлн рублей.- заявил Попов.Финансирование силовых ведомств будет поступательно увеличиваться каждый год. В открытой части бюджета оно составит 2,382 трлн рублей в следующем году, 2,456 трлн - в 2020-м и 2,523 трлн - в 2021-м.Однако основные траты запланированы по статьям с грифом "секретно".- рассказал Попов.Исходя из общей цифры расходов, заложенной в принятый Госдумой проект закона о бюджете, это около 5,4 трлн рублей в следующем году, 5,698 трлн рублей - в 2020-м и 6 трлн - в 2021-м.В сумме силовики останутся крупнейшей статьей расходов федеральной казны: в 2019-м году на них будет потрачено в 1,7 раза больше, чем на поддержку Пенсионного фонда (3,2 трлн рублей), и почти в 7 раз больше, чем на развитие системы образования (0,8 трлн рублей).