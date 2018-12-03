Трамп объявил о начале торговых переговоров США и Китая

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о старте переговорного процесса по торговым вопросам между США и КНР.

"Переговоры с Китаем уже начались. И если они не будут продлены, то они завершатся через 90 дней после нашего замечательного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Президент добавил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов США Стив Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, директор национального экономического совета США Ларри Кадлоу и директор национального торгового совета Питер Наварро будут работать совместно, чтобы определить, возможно ли заключение сделки с Китаем.

"И если это возможно, мы сделаем это", - подчеркнул Д.Трамп.

"Ожидается, что Китай начнет закупать сельскохозяйственную продукцию уже сейчас. Я и председатель Си Цзиньпин - мы рассчитываем, что эта сделка произойдет, и это, вероятно, нам удастся", - добавил он.

"Я - человек пошлин. Когда люди или страны пытаются стать причастными к великому богатству нашей страны, я хочу, чтобы они платили за подобные привилегии. Это всегда будет лучшим способом укреплять нашу экономическую власть. Сейчас мы получаем миллиарды долларов от импортных пошлин", - написал президент США.

"Давайте сделаем Америку снова богатой", - заключил он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встреча, которых прошла в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные, позволила достичь ряда договоренностей, воспринятых рынком как прорыв в отношениях двух стран.

Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Штатов, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли.

В соответствии с договоренностью, достигнутой главами двух государств, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем.