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В Минске началось заседание контактной группы по Украине

04.12.2018 18:06 — Разное | Интерфакс  
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Контактная группа по Украине в Минске обсудит обмен пленными, нарушения перемирия, выплату пенсий жителям Донбасса и формулу Штайнмайера, сообщает МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

"В Минске началось заседание Контактной группы. На обсуждение вынесены основные вопросы: последствия нарушений украинской стороной режима прекращения огня, в частности использования БПЛА для поражения наземных целей, согласование пакета дополнительных мер усиления и контроля перемирия, а также возобновление обязательств сторон по разведению сил и средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудят ряд практических вопросов, касающихся обмена пленными и поиска пропавших без вести.

"Также на повестку дня вынесен вопрос значительного ухудшения ситуации по соблюдению основополагающих прав человека на жизнь и свободу на фоне введенного Украиной особого правового режима в Донецкой и Луганской областях. В работе подгруппы по экономическим вопросам наиважнейшими темами остаются введение механизма выплаты пенсий, задолженность Украины работникам железной дороги и КП "Вода Донбасса", а также восстановление полноценной работы мобильного оператора связи Vodafone",- сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

В свою очередь, политическая подгруппа продолжит обсуждать базовые вопросы имплементации формулы Штайнмайера, как механизма вступления в силу закона об особом статусе, а также выполнение украинской стороной взятых на себя обязательств в контексте введенного военного положения.

 
Теги: Минск
 
 
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Контактная группа по Украине в Минске обсудит обмен пленными, нарушения перемирия, выплату пенсий жителям Донбасса и формулу Штайнмайера, сообщает МИД...
 
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