ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси вкус и качество пива не изменятся после принятия техрегламента ЕАЭС – пивовар

04.12.2018 18:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси вкус и качество пива не изменятся в случае принятия проекта технического регламента безопасности алкогольной продукции, уверена главный пивовар пивзавода "Аливария" Наталья Орлова.

Проект предусматривает, что заменять зерном и сахаросодержащими продуктами можно будет не более 50% солода, допустимая масса сахаросодержащих продуктов в пиве будет ограничена 5%.

Пивовар сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что действующие в Беларуси стандарты не регламентируют процентное содержание пивоваренного сырья при производстве пива. "Это касается и нового стандарта СТБ 395-2017 "Пиво. Общие технические условия", который будет обязательным для белорусских пивоваров с 1 января 2019 года", - сказала Н.Орлова.

"Технические регламенты Таможенного союза принимаются для обеспечения реализации первоочередных интересов в сфере безопасности, а также для унификации и гармонизации терминологической и законодательной базы стран-членов Таможенного союза", - отметила пивовар.

Как сообщалось, по данным газеты "Ведомости", в связи с ожидаемым принятием техрегламента в ЕАЭС требования к качеству пива в России могут измениться. Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент - 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси вкус и качество пива не изменятся в случае принятия проекта технического регламента безопасности алкогольной продукции, уверена главный пивовар...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изъятый у российского инвестора долгострой на Революционной выставили на аукцион
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика