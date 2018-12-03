В Беларуси вкус и качество пива не изменятся после принятия техрегламента ЕАЭС – пивовар

В Беларуси вкус и качество пива не изменятся в случае принятия проекта технического регламента безопасности алкогольной продукции, уверена главный пивовар пивзавода "Аливария" Наталья Орлова.

Проект предусматривает, что заменять зерном и сахаросодержащими продуктами можно будет не более 50% солода, допустимая масса сахаросодержащих продуктов в пиве будет ограничена 5%.

Пивовар сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что действующие в Беларуси стандарты не регламентируют процентное содержание пивоваренного сырья при производстве пива. "Это касается и нового стандарта СТБ 395-2017 "Пиво. Общие технические условия", который будет обязательным для белорусских пивоваров с 1 января 2019 года", - сказала Н.Орлова.

"Технические регламенты Таможенного союза принимаются для обеспечения реализации первоочередных интересов в сфере безопасности, а также для унификации и гармонизации терминологической и законодательной базы стран-членов Таможенного союза", - отметила пивовар.

Как сообщалось, по данным газеты "Ведомости", в связи с ожидаемым принятием техрегламента в ЕАЭС требования к качеству пива в России могут измениться. Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент - 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%.