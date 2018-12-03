«Звездный мяч-2018» назовет лучших футболистов сезона

В столичном концертном зале Prime Hall проходит церемония закрытия футбольного сезона — «Звездный мяч — 2018».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На ней будут названы лучший футболист и тренер Беларуси, лучший игрок национального чемпионата, арбитры, а также другие лауреаты в разных номинациях — как командных, так и индивидуальных в большом футболе, а также сильнейшие игроки по пляжному футболу и мини-футболу.