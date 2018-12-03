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«Звездный мяч-2018» назовет лучших футболистов сезона
В столичном концертном зале Prime Hall проходит церемония закрытия футбольного сезона — «Звездный мяч — 2018».
На ней будут названы лучший футболист и тренер Беларуси, лучший игрок национального чемпионата, арбитры, а также другие лауреаты в разных номинациях — как командных, так и индивидуальных в большом футболе, а также сильнейшие игроки по пляжному футболу и мини-футболу.
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В столичном концертном зале Prime Hall проходит церемония закрытия футбольного сезона - «Звездный мяч - 2018».
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