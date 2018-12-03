ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грызлов назвал введенное Украиной военное положение негативным фактором для Минского процесса

04.12.2018 19:46 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что введенное Киевом военное положение в ряде областей страны осложняет Минский процесс.

"Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, - негативный фактор для Минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию", - сказал Б.Грызлов журналистам во вторник по итогам заседания Контактной группы.

По словам Б.Грызлова, российская делегация обратила внимание представителей ОБСЕ на негативные последствия шагов украинских властей и их несоответствие духу и букве Минских договоренностей. "Добавлю, что эти шаги увеличивают пропасть между Донбассом и Киевом", - подчеркнул полпред.

Он высказал мнение, что в нынешних условиях особенно необходим дополнительный контроль за соблюдением режима прекращения огня. "Пакет таких мер, поддержанный посредниками в лице российской делегации и представителей ОБСЕ, так и не был согласован украинской стороной. Попытаемся достигнуть договоренностей на следующем заседании", - сообщил Б.Грызлов.

Он рассказал, что на сегодняшней встрече Контактной группы состоялась дискуссия о последствиях введённого в ряде областей Украины военного положения.

"Вызывает удивление, что ряд представителей ОБСЕ в рабочих подгруппах, отступив от своей роли посредника, пытались выйти за рамки предоставленного им мандата, предлагая к обсуждению вопросы, не связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта", - отметил политик.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что введенное Киевом военное положение в ряде областей страны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Константинополь не собирается давать автокефалию украинской церкви - СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика