Грызлов назвал введенное Украиной военное положение негативным фактором для Минского процесса

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что введенное Киевом военное положение в ряде областей страны осложняет Минский процесс.

"Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, - негативный фактор для Минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию", - сказал Б.Грызлов журналистам во вторник по итогам заседания Контактной группы.

По словам Б.Грызлова, российская делегация обратила внимание представителей ОБСЕ на негативные последствия шагов украинских властей и их несоответствие духу и букве Минских договоренностей. "Добавлю, что эти шаги увеличивают пропасть между Донбассом и Киевом", - подчеркнул полпред.

Он высказал мнение, что в нынешних условиях особенно необходим дополнительный контроль за соблюдением режима прекращения огня. "Пакет таких мер, поддержанный посредниками в лице российской делегации и представителей ОБСЕ, так и не был согласован украинской стороной. Попытаемся достигнуть договоренностей на следующем заседании", - сообщил Б.Грызлов.

Он рассказал, что на сегодняшней встрече Контактной группы состоялась дискуссия о последствиях введённого в ряде областей Украины военного положения.

"Вызывает удивление, что ряд представителей ОБСЕ в рабочих подгруппах, отступив от своей роли посредника, пытались выйти за рамки предоставленного им мандата, предлагая к обсуждению вопросы, не связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта", - отметил политик.