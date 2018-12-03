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В Борисове взорвался жилой дом

04.12.2018 19:23 — Разное | Интерфакс  
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Взрыв жилого дома произошел в Борисове во вторник днем, сообщили в МЧС Беларуси.

В Борисове взорвался жилой дом
"Сегодня в 15:56 в МЧС от очевидца поступило сообщение о взрыве жилого дома по адресу: г. Борисов, ул. Адамовича", - говорится в сообщении.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выяснилось, что произошел взрыв жилого дома с последующим горением и обрушением конструкций. Обнаружен пострадавший. Мужчина бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу.

В Борисове взорвался жилой дом
"Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина произошедшего выясняется. Дом не пригоден для дальнейшего проживания, поврежден легковой автомобиль", - говорится в сообщении МЧС.

 
 
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Взрыв жилого дома произошел в Борисове во вторник днем, сообщили в МЧС Беларуси. "Сегодня в 15:56 в МЧС от очевидца поступило сообщение о взрыве жилого дома по адресу:...
 
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