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В Борисове взорвался жилой дом
Взрыв жилого дома произошел в Борисове во вторник днем, сообщили в
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выяснилось, что произошел взрыв жилого дома с последующим горением и обрушением конструкций. Обнаружен пострадавший. Мужчина бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу.
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Взрыв жилого дома произошел в Борисове во вторник днем, сообщили в МЧС Беларуси. "Сегодня в 15:56 в МЧС от очевидца поступило сообщение о взрыве жилого дома по адресу:...
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