Вопросами белорусско-российского сотрудничества займется в Минске рабочая группа правительства

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас распорядился создать рабочую группу по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующий документ.

"Группу возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, рабочая группа уполномочена вырабатывать позиции по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Беларуси и России и вносить в правительство республики предложения по их решению (при необходимости с проектами нормативных правовых актов).

Ей также поручено обеспечить взаимодействие с созданной в РФ рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений, добавили в пресс-службе.

И.Петришенко до августа 2018 года занимал пост посла Беларуси в РФ.