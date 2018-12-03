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Беларусь и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере образования

04.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и Узбекистан планируют расширять сотрудничество в сфере образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра образования Беларуси Игоря Карпенко.

«Мы возлагаем большие надежды на укрепление наших связей в образовательной области и готовы поделиться опытом, новыми разработками и достижениями. Предполагаем расширять сотрудничество не только в высшем, но и в профессиональном образования, и надеемся, что наши находки пригодятся коллегам из Узбекистана», – отметил Игорь Карпенко во время встречи с министром высшего и среднего специального образования Узбекистана Иномом Маджидовым.

Карпенко также проинформировал о планах по налаживанию процесса обмена студентами, проведению стажировок и повышению квалификации педагогов Беларуси и Узбекистана. Сейчас между университетами двух стран заключен 41 договор о сотрудничестве. В белорусских вузах учатся 200 студентов из Узбекистана.

В ходе визита узбекская делегация также посетит Минский государственный автомеханический колледж им. академика М.С.Высоцкого, БГУИР, БГПУ им. М.Танка и студенческую деревню.



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Сейчас между университетами двух стран заключен 41 договор о сотрудничестве. В белорусских вузах учатся 200 студентов из Узбекистана.
 
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