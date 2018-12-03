Гомельщина лидирует в Беларуси по количеству гололедных травм

В Беларуси за минувшие сутки, 3 декабря, зарегистрировано 538 гололедных и холодовых травм у взрослых и детей, сообщили в пресс-службе Минзрава.

Больше всего их зафиксировано в Брестской области — 235, в число печальных лидеров также попала Гомельская область — 135 обращений. В Витебской области зафиксировано 45 травм, в Минской — 37, в Гродненской — 36, в Могилевской — 23. В столице за сутки зарегистрировано 27 травм.

Чтобы не пострадать в мороз, необходимо правильно одеваться. Также нужно правильно двигаться в условиях голодеда: ступать на всю подошву, не торопясь. Если же травмы избежать не удалось, необходимо обратиться в травмпункт или пункт неотложной медицинской помощи.

Минздрав предупреждает быть предельно внимательными и предусмотрительными на улице.

Потенциально травмоопасные места в период гололеда:

ступеньки подъездов;

ступеньки подземных переходов, в том числе метрополитена;

остановки общественного транспорта;

горки, в том числе детские.

Рекомендации, как избежать гололедных травм:

необходимо соблюдать осторожность, передвигаться медленно, короткими шагами;

обувь должна соответствовать погоде. Желательно, чтобы подошва была ребристой. Женщинам следует на время гололеда полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек - они при гололеде совершенно неуместны;

если вы чувствуете, что падаете, необходимо по возможности присесть, опуститься пониже. Это снизит кинетическую энергию удара;

не надо пытаться "упасть красиво", чем обычно страдают женщины. Необходимо максимально сгруппироваться, а падать желательно на бок;

при падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги, потому что любая такая конечность принимает на себя в этом случае всю силу удара и может быть травмирована, ведь вся кинетическая энергия при этом переносится в одну точку;

необходимо максимально избегать падения на спину, удара затылком. Ведь повреждения позвоночника и черепно-мозговые травмы могут быть весьма тяжелыми и лечатся долго, а в ряде случаев чреваты и летальным исходом;

при падении спасать следует не имущество, а себя — сумки и другие предметы нужно выбросить из рук и группироваться всеми конечностями.

Источник: gp.by

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