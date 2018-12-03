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Гомельщина лидирует в Беларуси по количеству гололедных травм
04.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Беларуси за минувшие сутки, 3 декабря, зарегистрировано 538 гололедных и холодовых травм у взрослых и детей, сообщили в пресс-службе Минзрава.
Больше всего их зафиксировано в Брестской области — 235, в число печальных лидеров также попала Гомельская область — 135 обращений. В Витебской области зафиксировано 45 травм, в Минской — 37, в Гродненской — 36, в Могилевской — 23. В столице за сутки зарегистрировано 27 травм.
Чтобы не пострадать в мороз, необходимо правильно одеваться. Также нужно правильно двигаться в условиях голодеда: ступать на всю подошву, не торопясь. Если же травмы избежать не удалось, необходимо обратиться в травмпункт или пункт неотложной медицинской помощи.
Минздрав предупреждает быть предельно внимательными и предусмотрительными на улице.
Потенциально травмоопасные места в период гололеда:
Рекомендации, как избежать гололедных травм:
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В Беларуси за минувшие сутки, 3 декабря, зарегистрировано 538 гололедных и холодовых травм у взрослых и детей, сообщили в пресс-службе Минзрава. Больше...
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