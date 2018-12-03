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Главным тренером молодёжной сборной по футболу стал Михаил Мархель
Михаил Мархель стал новым главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу (U-21). На этом посту он сменил Людаса Румбутиса.
Михаил Мархель. Фото: footbik.by
Соответствующее решение было принято 4 декабря на заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", информирует
Мархелю 52 года. В последнее время он работал с юношескими сборными Беларуси разных возрастов.
При Румбутисе белорусская "молодёжка" не вышла из группы на Евро-2019, заняв последнее место и пропустив вперёд сверстников из Хорватии, Греции и Чехии.
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Михаил Мархель стал новым главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу (U-21). На этом посту он сменил Людаса Румбутиса.
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