Главным тренером молодёжной сборной по футболу стал Михаил Мархель





Михаил Мархель. Фото: footbik.by





пресс-служба АБФФ. Соответствующее решение было принято 4 декабря на заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", информируетАБФФ.





Мархелю 52 года. В последнее время он работал с юношескими сборными Беларуси разных возрастов.





При Румбутисе белорусская "молодёжка" не вышла из группы на Евро-2019, заняв последнее место и пропустив вперёд сверстников из Хорватии, Греции и Чехии.