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В Борисове взорвался жилой дом

04.12.2018 19:26 — Разное | Партизан  
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4 декабря в 15:56 спасателям сообщили, что в Борисове на улице Адамовича прогремел взрыв в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС.
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На месте вызова спасатели обнаружили, что после взрыва дом загорелся и рухнул. Под завалами нашли мужчину. Бригада скорой медпомощи госпитализировала его в больницу, передает "Еврорадио".

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Причина происшествия устанавливается. Дом для дальнейшего проживания непригоден. Кстати, при взрыве и пожаре был повреждён легковой автомобиль, который стоял возле дома.

 
 
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4 декабря в 15:56 спасателям сообщили, что в Борисове на улице Адамовича прогремел взрыв в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС.
 
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