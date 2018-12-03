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Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва
Новости Беларуси. Зима будет морозной. Известный предсказатель погоды медведь из могилёвского зоосада по кличке Фёдор ушёл в спячку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом косолапый всегда прогнозирует скорые холода. Он забрался в свою роскошную берлогу и вторые сутки не выходит к посетителям и даже не посещает свою столовую. Никак не реагирует на любимые лакомства: варёную говядину, сырые куриные яйца и хлеб с натуральным мёдом.
Для медведя в зоосаде создали чуть ли не царские условия. В его распоряжении два домика и большой игровой вольер. При такой жизни Федя научился предсказывать погоду.
Мария Евменькова, житель Могилева:
Светлана Старовойтова, зоотехник учебной лаборатории «Зоосад» Могилёвского агролесотехнического колледжа:
Остальные жители зоосада бодрствуют. С наступлением зимы их перевели на усиленный режим питания. Например, в рационе зубров добавилось больше овощей и комбикорма. А если мороз усилится до минус 10, норма будет увеличена вдвое. Позаботились и о хищниках. Тигр, волки, лисы теперь в день съедают около 30 килограммов мяса.
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Новости Беларуси. Зима будет морозной. Известный предсказатель погоды медведь из могилёвского зоосада по кличке Фёдор ушёл в спячку, сообщили в программе Новости...
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