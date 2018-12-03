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«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?
Новости Беларуси. Более полутысячи гололедных и холодовых травм зафиксировано в Беларуси за последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего в Брестской области – 235 случаев, где накануне жизнь в городе была буквально парализована.
Ну а 4 декабря с теми же трудностями столкнулись жители Минска. Как же избежать травм?
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс. Белорусы сегодня часто вспоминали эту крылатую фразу из фильма. Причиной всему – гололёд, когда обычный тротуар становится непреодолимым препятствием на пути от дома до работы.
Евгений Поболовец, СТВ:
И вторая ситуация. Это когда человек шёл вдоль проезжей части и попытался вернуться на тротуар. Вот этот первый шаг и может стать роковым.
Такая ситуация произошла с Оксаной Турцевич. Женщина спешила утром на работу. В итоге – перелом руки и больничный режим.
Оксана Турцевич:
Травмы типичны для таких случаев: перелом лучевой кости, когда падаешь на вытянутую руку и перелом голеностопа.
Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии БСМП Минска:
Не сказать, что для коммунальников такие условия стали сюрпризом – прогноз погоды смотрят в интернете каждый день. Дворы от снега чистят чуть ли не круглосуточно, а песок и соль высыпают порой тоннами.
Станислав Кутовский, и.о. главного инженера ЖЭУ №3 Партизанского района Минска:
К более серьёзным последствиям приводит гололедица на трассах. В Лунинецком районе авто занесло и выбросило на встречку под колёса фуры. Погиб пассажир, водитель получил травмы. Схожая авария случилась и в Шарковщине. В грузовик занесло легковушку, водитель которой умер на месте.
Синоптики не дают радужных прогнозов – в ближайшие дни всё также плюс за окном и при этом мокрый снег и дождь. А значит, гололёд – в городе и гололедица – на дорогах.
Совет на все случаи жизни в такой ситуации никто не даст. Зато белорусы могут помнить другую крылатую фразу. На этот раз из песни: «Следи за собой и будь осторожен».
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Новости Беларуси. Более полутысячи гололедных и холодовых травм зафиксировано в Беларуси за последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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