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«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС
Новости Беларуси. 6 декабря в Петербурге стартует саммит ЕАЭС. В нем примут участие главы государств альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И в преддверие встреч на высоком уровне телеканал «Россия 24» показал получасовое интервью Александра Лукашенко журналисту Сергею Брилёву. Конечно, большинство вопросов касались будущего нашего общего альянса.
В разговоре Александр Лукашенко не обошел и мировую повестку. Президент Беларуси отметил, что пример Европейского союза и грядущий Brexit, должен стать для ЕАЭС уроком, как сохранить единство союзников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там же демократия великая, идет борьба политических разных сил. Добавились проблемы, к примеру, беженцев и так далее. Ошибки, связанные с вторжением НАТО в определенные государства, и некоторые члены Евросоюза подключились к этому. Наделали очень много ошибок. Появилась почва для национализма в разных странах и те политические силы, которых раньше вообще не замечали ни в Германии, отчасти в Великобритании (хотя они всегда там были). У них появилась на фоне этих ошибок почва для того, чтобы проталкивать свои идеи.
А проблемы были, и они увеличились отчасти в плане этих ошибок. Этот национализм стал превалировать во многих государствах, и они взяли курс на якобы какую-то независимость, на разрушение Европейского союза.
Наш Президент озвучил приверженность идеи
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«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС
Новости Беларуси. 6 декабря в Петербурге стартует саммит ЕАЭС. В нем примут участие главы государств альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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