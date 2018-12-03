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«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС

04.12.2018 20:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 6 декабря в Петербурге стартует саммит ЕАЭС. В нем примут участие главы государств альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики

И в преддверие встреч на высоком уровне телеканал «Россия 24» показал получасовое интервью Александра Лукашенко журналисту Сергею Брилёву. Конечно, большинство вопросов касались будущего нашего общего альянса.

«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС

В разговоре Александр Лукашенко не обошел и мировую повестку. Президент Беларуси отметил, что пример Европейского союза и грядущий Brexit, должен стать для ЕАЭС уроком, как сохранить единство союзников.

«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет ничего плохого в том, что Евросоюз был как Евросоюз. Нет ничего плохого, что они начали внедрять, скажем так, единую валюту. В этом нет ничего плохого. Только все эти процессы для Евросоюза они были на «вы». Естественно, все мои коллеги, руководители правительств, должны понимать, что на этом новом пути неизбежны какие-то ошибки. Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки, что не было сделано.

«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС

Там же демократия великая, идет борьба политических разных сил. Добавились проблемы, к примеру, беженцев и так далее. Ошибки, связанные с вторжением НАТО в определенные государства, и некоторые члены Евросоюза подключились к этому. Наделали очень много ошибок. Появилась почва для национализма в разных странах и те политические силы, которых раньше вообще не замечали ни в Германии, отчасти в Великобритании (хотя они всегда там были). У них появилась на фоне этих ошибок почва для того, чтобы проталкивать свои идеи.

«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС

А проблемы были, и они увеличились отчасти в плане этих ошибок. Этот национализм стал превалировать во многих государствах, и они взяли курс на якобы какую-то независимость, на разрушение Европейского союза.

Наш Президент озвучил приверженность идеи многополярного мира, где Евразийский экономический союз – его неотъемлемая опора, наряду с США, ЕС, Китаем и отчасти Индией. И от цельности каждого из объединений и стран зависит благополучие целого мира.

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
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Новости Беларуси. 6 декабря в Петербурге стартует саммит ЕАЭС. В нем примут участие главы государств альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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