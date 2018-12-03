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Новости экономики за 04.12.2018
Новости Беларуси. Транспортная реформа и увеличение автобусного парка в городе Чебоксары повышают загрузку конвейера Минского автозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно, что до конца года минчане поставят в Чувашию около 60 автобусов. Ключи от первых 10 уже переданы местному оператору городских маршрутов. Глава Чувашской Республики выразил уверенность, что минские автобусы очень полюбятся горожанам.
СРОКИ СДВИГАЮТСЯ
Перевод платёжной системы «Белкарт» на чиповые карточки отложен. Это связано с реализацией проекта по интеграции «Белкарт» с российской платёжной системой «Мир». Он пока находится на стадии согласования, и сейчас уже понятно, что белорусские банки не смогут начать эмиссию чиповых карточек с нового года, как планировалось ранее.
Поэтому Нацбанк предложил перенести этот срок на год. Соответственно переносится и дата полного отказа от использования на территории Беларуси карточек только с магнитной полосой. Теперь это произойдёт 1 января 2023 года.
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Новости Беларуси. Транспортная реформа и увеличение автобусного парка в городе Чебоксары повышают загрузку конвейера Минского автозавода, сообщили в программе...
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