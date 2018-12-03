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Новости экономики за 04.12.2018

04.12.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Транспортная реформа и увеличение автобусного парка в городе Чебоксары повышают загрузку конвейера Минского автозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 04.12.2018

Стало известно, что до конца года минчане поставят в Чувашию около 60 автобусов. Ключи от первых 10 уже переданы местному оператору городских маршрутов. Глава Чувашской Республики выразил уверенность, что минские автобусы очень полюбятся горожанам.

СРОКИ СДВИГАЮТСЯ

Перевод платёжной системы «Белкарт» на чиповые карточки отложен. Это связано с реализацией проекта по интеграции «Белкарт» с российской платёжной системой «Мир». Он пока находится на стадии согласования, и сейчас уже понятно, что белорусские банки не смогут начать эмиссию чиповых карточек с нового года, как планировалось ранее.

Новости экономики за 04.12.2018

Поэтому Нацбанк предложил перенести этот срок на год. Соответственно переносится и дата полного отказа от использования на территории Беларуси карточек только с магнитной полосой. Теперь это произойдёт 1 января 2023 года.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Транспортная реформа и увеличение автобусного парка в городе Чебоксары повышают загрузку конвейера Минского автозавода, сообщили в программе...
 
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