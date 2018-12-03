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НАТО в своем заявлении обвинила Россию в нарушении договора о РСМД

04.12.2018 20:47 — Разное | Интерфакс  
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В НАТО пришли к выводам, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении альянса, обнародованном во вторник.

"Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Россию в срочном порядке вернуться к полному и достоверному соблюдению (ДРСМД, - "ИФ"). Теперь вопрос сохранения договора зависит от России", - также говорится в нем.

 
 
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В НАТО пришли к выводам, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении альянса, обнародованном во...
 
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