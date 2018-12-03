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Беларусь приняла участие в саммите ЦЕИ

04.12.2018 20:38 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в саммите ЦЕИ, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"3-4 декабря 2018 г. в г.Загребе (Хорватия) делегация Республики Беларусь во главе с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко приняла участие в ежегодном саммите глав правительств государств-членов Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ)", - говорится в сообщении.

В ходе выступления на пленарной сессии О.Кравченко представил приоритеты Беларуси в сотрудничестве с ЦЕИ и подходы к ее укреплению. Руководитель белорусской делегации подчеркнул неизменную востребованность ЦЕИ на современном этапе, необходимость наращивания прикладной проектной деятельности в рамках Организации по социально и экономически значимым направлениям и недопущения возникновения разделительных линий в регионе.

"Белорусская делегация приняла участие в утверждении обновленных Руководящих принципов и Правил процедуры ЦЕИ, промежуточного отчета об исполнении Плана действий ЦЕИ на 2018 – 2020 годы и церемонии передачи председательства в ЦЕИ от Хорватии к Италии", - отметили в ведомстве.

О.Кравченко выступил на рабочей встрече глав делегаций с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и провел переговоры о перспективах белорусско-хорватских отношений с заместителем министра иностранных и европейских дел Хорватии Вице Скрачичем.

Глава белорусской делегации обсудил возможности сотрудничества с ЦЕИ с вновь назначенным генеральным секретарем организации Роберто Антонионе и провел краткую беседу с Европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом о ближайших шагах в отношениях с Европейским союзом. Состоялись также встречи заместителя Министра иностранных дел Беларуси с главами делегаций ряда других государств-членов ЦЕИ.

ЦЕИ – межгосударственное объединение, созданное в 1989 году в целях развития регионального сотрудничества. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория и Чехия. Беларусь является членом ЦЕИ с 1996 года.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в саммите ЦЕИ, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. "3-4 декабря 2018 г. в г.Загребе...
 
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