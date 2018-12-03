﻿ Трамп оценил потери США от нелегальной иммиграции минимум в $250 млрд в год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп оценил потери США от нелегальной иммиграции минимум в $250 млрд в год

04.12.2018 20:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп считает, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, $250 млрд ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется намного дешевле.

"Может кто-нибудь объяснить демократам (нам нужны их голоса), что наша страна теряет в год от нелегальной иммиграции $250 млрд, не включая сюда (ущерб - ИФ) от ужасного притока наркотиков", - написал он на странице в "Твиттере".

"Лучшая охрана границы, в том числе стена (на границе США и Мексики - ИФ) - это $25 млрд. Окупается за два месяца. Сделаем же это!" - добавил он.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Д.Трамп обещал возвести стену на границе США и Мексики.

Став президентом, Д.Трамп называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп считает, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, $250 млрд ежегодно, а охрана границы с Мексикой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Минск готов всесторонне развивать отношения с Тбилиси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика