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«Вы же яйцеголовые, умные все, чего плачете?» Лукашенко рассказал, как айтишникам помогал

04.12.2018 21:22 — Разное | Партизан  
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Белорусские айтишники способны создавать продукт, равного которому нет в мире. Поддержка им оказывается на самом высоком государственном уровне.


Фото: Сергей Брилев/Facebook

Об этом Александр Лукашенко рассказал в большом интервью ведущему телеканала «Россия» Сергею Брилеву.

Александр Лукашенко заявил, что в нашей стране и раньше уделяли внимание развитию IT-сферы.

— Мы работали на подряде, на субподряде, где-то что-то создавали. К белорусам едут — дешево, сердито. И мы для этих компаний определенные продукты создавали. Сейчас мы начали создавать в целом продукт. Вот как трактор — здесь создали и продали. И мы хотим не только часть какую-то этого продукта создавать, допустим, для «Майкрософта» или «Моторолы» какой-то и так далее. Мы хотим продавать целым, создав продукт. Он гораздо дороже, и эффект мы уже видим какой.

Президент признался, что обратить более пристальное внимание на эту сферу его заставило высказывание одного из американских специалистов, который в составе группы приехал в Парк высоких технологий.

— И вот мне один американец, который долго работает уже в IT-сфере, говорит: «Вы знаете, как о вас говорят в мире?» Я думаю: «Ну, сейчас опять гадость какую-нибудь скажет». Он говорит: «Знаете, если хочешь что-то сделать в этой айтишной сфере, то поезжай в Америку, если ты хочешь сделать что-то сложное — поезжай в Индию, но если ты хочешь создать что-то и сделать невозможное — поезжай в Беларусь». Слушайте, я никогда не был так поражен за свои годы президентства, как после этих слов. Говорит: «Это у нас в Америке так говорят, поэтому мы к вам приехали, чтобы сделать некоторые вещи, которые мы не можем, — невозможные». Я тогда, за это ухватившись, думаю: «Ну, раз мы что-то можем, чего-то стоим, надо помогать этим айтишникам».


И мы потихоньку шли к этим блокчейнам, криптовалютам, дошли до них. И остановились. Я пригласил айтишников: они все плачутся там, в средствах массовой информации, вплоть до оппозиционных, что-то им не хватает. Я собрал их и спрашиваю: ну, вы же яйцеголовые, умные все, чего вы плачете, с чем вы пришли? Смотрят на меня. Вот я вам, говорю, даю полгода срок, напишите все, что вы хотите, что вам сегодня мешает работать в Беларуси. Да, мы продвинутые и прочее. Время прошло, во что-то уперлись, что-то мешает. Ну, скажите? Я не настолько продвинут. Я-то, говорю, и к компьютеру не подхожу, есть у меня кому работать с этим компьютером, и дома он уже в 15 лет разбирается во всем, и здесь на работе.

— Коля, сын? — уточнил Брилев. Лукашенко ответил утвердительно и продолжил, что к работе над законами подключили экономическую часть правительства.

— Занялись. Через полгода приносят. <…> И я, не глядя, образно говоря, все подписал. Полная свобода. Налогов там, конечно, почти нет, кроме небольшого подоходного налога, но все деньги заработанные должны вернуться в страну. Все до копейки возвращают.

По словам президента, заработанные деньги идут на строительство жилья, закупку оборудования, создание лабораторий.

— И пришли к тому, что они сегодня финансируют образование из своих денег. Они видят, что завтра у них людей не хватит — продвинутых молодых людей. Хорошо, это был очередной приход, распишите, 55 вузов у нас государственных. В частные не хотят. Я им: «Вы что, вы же частники!» — «Не-не-не, нам в государственные». Говорю, ладно, расписывайте. Они принесли мне список всех вузов, технических, радиотехнических, даже педвузов, и написали: 2 тысячи, 1 тысяча, 500, 300 человек — расписали, где сколько можно подготовить. Несколько месяцев работали. Потом сказали: «Мы на это даем деньги, свои личные из кармана даем деньги, чтобы подготовить. Более того, мы еще пойдем туда лекции читать». Счастье, чего мне быть против. И я принял их предложения и только спрашиваю, что еще надо. Я иду и им помогаю.

 
 
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Белорусские айтишники способны создавать продукт, равного которому нет в мире. Поддержка им оказывается на самом высоком государственном уровне.
 
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