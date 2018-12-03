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На церемонии "Звёздного мяча" Румас выступил по-белорусски
4 декабря в Минске прошла церемония "Звездный мяч — 2018". Выступая на ней, результаты футбольного сезона подвёл руководитель Белорусской федерации футбола и премьер-министр Сергей Румас.
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"Уважаемые друзья, позвольте вас поздравить с окончанием футбольного сезона. А БАТЭ — с золотыми медалями. Приятно, что наш чемпион продолжает борьбу в Лиге Европы и имеет хорошие шансы обеспечить стране футбольную евровесну.
Хочу поздравить и национальную команду с успешным завершением 2018 года в Лиге наций. Какое-то время Игорь Николаевич Криушенко заставил нас поволноваться, но в ответственный момент его сборная проявила характер. Приятно, что наша сборная стала единственной, которая не пропустила ни одного мяча. Так что ждём от наших ребят красивого футбола и дальше.
От имени федерации хочу поблагодарить всех, кто сделал футбольный год запоминающимся. Впереди нас ждут новые победы ", — сказал в своей речи Румас.
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4 декабря в Минске прошла церемония "Звездный мяч — 2018". Выступая на ней, результаты футбольного сезона подвёл руководитель Белорусской федерации футбола и...
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