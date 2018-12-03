NATO обвинило Россию в нарушении договора о ликвидации ракет

В заявлении Североатлантического альянса говорится: "Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представляет существенный риск для евроатлантической безопасности".





Ранее с подобными обвинениями в адрес России выступали Соединенные Штаты. Теперь им удалось убедить союзников по NATO, что эти опасения имеют под собой основу.









Вашингтон обвиняет Россию в нарушениях соглашения ещё с 2013 года. Россия неоднократно отвергала эти обвинения и выставляла встречные претензии к США. Москве не нравится, что США располагает элементы системы противоракетной обороны в Восточной Европе.





В этом году 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна планирует выйти из соглашения. Многие тогда назвали этот шаг Трампа неудачным и недальновидным.

