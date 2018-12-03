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NATO обвинило Россию в нарушении договора о ликвидации ракет

04.12.2018 20:25 — Разное | Партизан  
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NATO официально обвинило Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщает Би-Би-Си.

В заявлении Североатлантического альянса говорится: "Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представляет существенный риск для евроатлантической безопасности".

Ранее с подобными обвинениями в адрес России выступали Соединенные Штаты. Теперь им удалось убедить союзников по NATO, что эти опасения имеют под собой основу.


Вашингтон обвиняет Россию в нарушениях соглашения ещё с 2013 года. Россия неоднократно отвергала эти обвинения и выставляла встречные претензии к США. Москве не нравится, что США располагает элементы системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

В этом году 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна планирует выйти из соглашения. Многие тогда назвали этот шаг Трампа неудачным и недальновидным.

 
 
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NATO официально обвинило Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщает Би-Би-Си.
 
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