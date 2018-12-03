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В Беларуси стартует благотворительная акция «Наши дети»
04.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Создадим новогоднюю сказку. Благотворительная акция «Наши дети» – ежегодный проект с 96-го года – стартует на днях по всей Беларуси. Руководители министерств и предприятий будут встречаться с ребятами, которые больше других нуждаются в заботе, подарках и положительных эмоциях, передает телеканал «МИР 24».
В этом году акцию поддержат больше девяти десятков компаний. А сами воспитанники интернатов, приемных и опекунских семей посетят резиденцию Деда Мороза, рождественские балы и праздники на городских ледовых аренах.
Во время благотворительного марафона ребята побывают и на главной елке страны с участием главы государства.
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Перед новым годом руководители министерств и предприятий будут встречаться с ребятами, которые больше других нуждаются в заботе.
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