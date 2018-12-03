В Беларуси стартует благотворительная акция «Наши дети»

Создадим новогоднюю сказку. Благотворительная акция «Наши дети» – ежегодный проект с 96-го года – стартует на днях по всей Беларуси. Руководители министерств и предприятий будут встречаться с ребятами, которые больше других нуждаются в заботе, подарках и положительных эмоциях, передает телеканал «МИР 24».



«Все чаще гости посещают учреждения, где дети находятся временно, это и детские больницы, где ребята хотят домой, им нужно внимание, это и соцприюты, где дети также хотят домой. Привлечение внимания к таким детям значимо», – поделилась главный специалист Управления социальной работы Министерства образования Республики Беларусь Елена Симакова.

В этом году акцию поддержат больше девяти десятков компаний. А сами воспитанники интернатов, приемных и опекунских семей посетят резиденцию Деда Мороза, рождественские балы и праздники на городских ледовых аренах.

Во время благотворительного марафона ребята побывают и на главной елке страны с участием главы государства.



Акция «Наши дети» начнется 10 декабря и продлится целый месяц.