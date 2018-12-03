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Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе
Новости Беларуси. В конце декабря на строительной площадке Нежинского горно-обогатительного комбината начнется запуск уникальных для Европы стволопроходческих машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это механизированные комплексы, которые станут заменой традиционному буровзрывному методу.
Строящийся объект станет вторым калийным предприятием в Беларуси, в перспективе объём его производства – 2 миллиона тонн калийных удобрений в год.
Александр Лучонок, СТВ:
Шахты здесь возводят по уникальной безвзрывной технологии. Она позволит минимализировать риски, увеличить продуктивность и скорость добычи калийных залежей.
Механизированные комплексы SBR закреплены внутри шахты на многоуровневой конструкции, высотой с многоэтажный дом. Кстати, тестовые испытания новое оборудование уже прошло.
Франк Оттен, технический директор компании подрядчика (ФРГ):
Сегодня стволопроходческие комплексы ещё и обрели официальные имена. Как известно, возводится комбинат при поддержке немецкой компании, поэтому сегодня для сотрудников день особенный. 4 декабря в Германии проходят празднования в честь св. Барбары – покровительницы шахтёров.
Второй комплекс назвали «Ольга», имена выбирали воспитанники детского дома, который курирует немецкая компания.
Сейчас здесь трудится более 250 человек. Большинство белорусы. Немецкий подрядчик «Славкалия» также начал подготовку профессиональных кадров.
Йохен Грайнахер, генеральный директор компании подрядчика (ФРГ):
Планируется, что комплекс позволит нарастить производство калийных удобрений в Беларуси до 14 миллионов тонн в год.
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Новости Беларуси. В конце декабря на строительной площадке Нежинского горно-обогатительного комбината начнется запуск уникальных для Европы стволопроходческих...
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