В Борисове взорвался жилой дом

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На месте вызова спасатели обнаружили, что после взрыва дом загорелся и рухнул. Под завалами нашли мужчину. Бригада скорой медпомощи госпитализировала его в больницу, передаетСпасатели оперативно ликвидировали пожар.Причина происшествия устанавливается. Дом для дальнейшего проживания непригоден. Кстати, при взрыве и пожаре был повреждён легковой автомобиль, который стоял возле дома.