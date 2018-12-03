|
В Борисове взорвался жилой дом
Фото: МЧС
На месте вызова спасатели обнаружили, что после взрыва дом загорелся и рухнул. Под завалами нашли мужчину. Бригада скорой медпомощи госпитализировала его в больницу, передает
Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Причина происшествия устанавливается. Дом для дальнейшего проживания непригоден. Кстати, при взрыве и пожаре был повреждён легковой автомобиль, который стоял возле дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Адамовича прогремел взрыв в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)