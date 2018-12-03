Миллиардер, строящий завод под Минском, подал в суд на Минфин США

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РБК

В жалобе, составленной юридической фирмой Norton Rose Fulbright,и его фирма IPG Photonics, занимающаяся производством фотонных лазеров, требует от суда объявить решение Мнучина и Минфина незаконным, исключить фамилию бизнесмена из списка «олигархов» и оплатить судебные издержки и гонорар адвокатам.По мнению Гапонцева, список, представленный Минфином США, говорит о том, что в ведомстве не провели серьезного расследования.говорится в жалобе бизнесмена.У Гапонцева есть гражданства России и США. А основанная им компания — IPG Photonics — уже почти 20 лет работает в Массачусетсе, где у нее более 2 тыс. сотрудников. В 2018 году американская версия журнала Forbes поставила Гапонцева на 791-е место в списке богатейших американцев с состоянием 3 млрд долларов, отмечается в иске.Включение бизнесмена в список «олигархов» «нанесло ущерб компании, которую он возглавляет», настаивает в жалобе сам Гапонцев. В частности, контрагенты IPG Photonics сообщили ей о том, что компания была помечена как состоящая в санкционном списке.— говорится в жалобе.Кроме того, система проверки комплаенса компании Visual Compliance сочла IPG Photonics проблемной фирмой.98% активов Гапонцева расположены в США, сказано в иске, через трасты он контролирует 31% IPG Photonics. Прибыль компании в 2017 году составила 1,4 млрд долларов. В 2011 году IPG Photonics контролировала 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности, которые используются для сварки, резки, гравировки и других видов обработки металлов. Производственные площадки у компании есть в США (в Оксфорде), Германии и России, во Фрязино, писал Forbes.В августе 2017 года резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» стала компания «РухТех», «дочка» IPG Photonics.Сейчас под Минском возводится новый завод. Планируется создание инженерного бюро и производства оптомеханических компонентов, электронных узлов и лазерного оборудования на их базе. Сфера применения — от промышленности до медицины.Предполагаемый объем инвестиций оценивался в 30 млн долларов. Это первый проект, реализуемый в парке на участке, приобретенном инвестором в частную собственность.В индустриальном парке сказали, что работы ведутся по плану, первая очередь завода уже практически готова, идет монтаж оборудования.