В британском парламенте стартовали пятидневные дебаты по Brexit

В палате общин британского парламента во вторник начались дебаты по соглашению о выходе Великобритании из ЕС.

"В начале пятидневных дебатов, которые определят курс нашей страны на ближайшие десятилетия, стоит потратить момент, чтобы вспомнить, как мы пришли к этому. На референдуме в 2016 году британский народ выразил стремление (выйти из состава ЕС - ИФ) и год спустя они подтвердили этот выбор, однозначно проголосовав за партию, приверженную реализации Brexit", - заявила в начале дебатов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, подчеркнув, что мнение подданных Великобритании, выраженное в 2016 году, должно быть реализовано.

Дебаты продлятся пять рабочих дней, их завершит голосование в палате общин вечером во вторник, 11 декабря. Ожидается, что каждый день дебаты будут занимать порядка восьми часов. В обсуждении помимо рядовых членов парламента будут принимать участие британские министры.

Так, в конце первого дня дебатов перед парламентом должен выступить министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли. Во второй день, когда внимание парламентариев будет сконцентрировано на безопасности, перед членами парламента выступит глава МВД Великобритании Саджид Джавид и глава МИД Джереми Хант. В третий день, сообщает Би-би-си, ожидается выступление министра финансов Филипа Хаммонда: тогда члены парламента обсудят экономику.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях. После этого сделку должны согласовать Европарламент и британский парламент.

Основное голосование по Brexit пройдет в британской палате общин, в то время как у палаты лордов не будет возможности заблокировать проект сделки. Чтобы сделка прошла 650-местную палату общин, нужно простое большинство голосов. СМИ отмечают, что для того, чтобы обеспечить прохождение сделки, Т.Мэй необходимо порядка 320 голосов, так как в парламенте есть не голосующие члены, такие как спикер.

Британские СМИ ранее высказывали сомнение в том, что сделка сможет получить одобрение британского парламента. Ожидается, что против проекта сделки проголосует большая часть Лейбористской партии, у которой есть 257 мест в парламенте, также сделку вряд ли поддержат 35 парламентариев от Шотландской национальной партии и 12 членов парламента от Партии либеральных демократов. Кроме того, сделку поддерживают не все члены Консервативной партии Т.Мэй.