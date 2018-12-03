|
Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси 2018 года
Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич второй раз в истории признан лучшим футболистом 2018 года. Имя лауреата было объявлено председателем БФФ Сергеем Румасом на церемонии "Звездный мяч" в Минске, посвященной закрытию сезона. Впервые борисовчанин не знал равных в 2015 году.
По результатам традиционного опроса, проведенного "
Результаты голосования
1. Игорь СТАСЕВИЧ — 795
2. Станислав ДРАГУН — 768
3. Александр МАРТЫНОВИЧ — 412
4. Павел САВИЦКИЙ — 164
5. Иван МАЕВСКИЙ — 102
В предыдущие годы в самой престижной номинации звания лучшего футболиста Беларуси удостаивались 22 человека: Сергей Гоцманов (1983, 1985, 1987, 1989), Сергей Алейников (1984, 1986, 1988), Александр Метлицкий (1990), Юрий Курбыко (1991), Андрей Зыгмантович (1992, 1994), Сергей Герасимец (1993), Валентин Белькевич (1995), Владимир Маковский (1996), Андрей Лаврик (1997), Александр Хацкевич (1998, 2000), Сергей Гуренко (1999), Геннадий Тумилович (2001), Александр Глеб (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), Максим Ромащенко (2004), Александр Кульчий (2009), Юрий Жевнов (2010), Александр Гутор (2011), Ренан Брессан (2012), Тимофей Калачев (2013, 2016), Сергей Кривец (2014), Игорь Стасевич (2015), Михаил Гордейчук (2017).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич второй раз в истории признан лучшим футболистом 2018 года. Имя лауреата было объявлено председателем БФФ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)