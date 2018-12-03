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Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси 2018 года

04.12.2018 21:43 — Разное | Интерфакс  
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Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич второй раз в истории признан лучшим футболистом 2018 года. Имя лауреата было объявлено председателем БФФ Сергеем Румасом на церемонии "Звездный мяч" в Минске, посвященной закрытию сезона. Впервые борисовчанин не знал равных в 2015 году.

По результатам традиционного опроса, проведенного "Прессболом" среди известных специалистов и журналистов, Стасевич опередил одноклубника Станислава Драгуна всего на 37 очков. Третьим стал защитник "Краснодара" Александр Мартынович. В пятерку также вошли атакующий полузащитник брестского "Динамо" Павел Савицкий и хавбек "Астаны" Иван Маевский.

Результаты голосования

1. Игорь СТАСЕВИЧ — 795

2. Станислав ДРАГУН — 768

3. Александр МАРТЫНОВИЧ — 412

4. Павел САВИЦКИЙ — 164

5. Иван МАЕВСКИЙ — 102

Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси 2018 года
В голосовании приняли участие 441 человек. Каждый респондент называл свой вариант тройки. За первое место начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В предыдущие годы в самой престижной номинации звания лучшего футболиста Беларуси удостаивались 22 человека: Сергей Гоцманов (1983, 1985, 1987, 1989), Сергей Алейников (1984, 1986, 1988), Александр Метлицкий (1990), Юрий Курбыко (1991), Андрей Зыгмантович (1992, 1994), Сергей Герасимец (1993), Валентин Белькевич (1995), Владимир Маковский (1996), Андрей Лаврик (1997), Александр Хацкевич (1998, 2000), Сергей Гуренко (1999), Геннадий Тумилович (2001), Александр Глеб (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), Максим Ромащенко (2004), Александр Кульчий (2009), Юрий Жевнов (2010), Александр Гутор (2011), Ренан Брессан (2012), Тимофей Калачев (2013, 2016), Сергей Кривец (2014), Игорь Стасевич (2015), Михаил Гордейчук (2017).

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич второй раз в истории признан лучшим футболистом 2018 года. Имя лауреата было объявлено председателем БФФ...
 
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