Грызлов покинул заседание в Минске в ходе выступления представителя Украины

Спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик рассказал об инциденте в Минске - в ходе выступления постпреда Украины Евгения Марчука заседание покинул полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Я могу сказать, что на пленарном заседании господин Марчук взял слово, и господин Грызлов вышел из зала заседания ", - сказал М.Сайдик журналистам во вторник в Минске по итогам заседания ТКГ.

Со своей стороны представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко объяснила, что Б.Грызлов покинул зал заседания в то время, как Е.Марчук выступил с протестом по факту инцидента в Керченском проливе.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом Симферополя до 25 января 2019 года.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

ВМС Украины сообщили в Facebook, что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. "Информация была получена, но ответ не предоставлен", - утверждали представители ВМС Украины.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения в ряде областей Украины военного положения. Соответствующий указ президента Петра Порошенко вечером 26 ноября утвердила Верховная рада Украины. Военное положение введено на 30 дней в 10 областях. Украинские военные соединения 26 ноября были приведены в полную боевую готовность.

Кроме того, в Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.