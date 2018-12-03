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В Борисове произошел взрыв в жилом доме

04.12.2018 22:19 — Разное | Аргументы и факты  
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В Борисове произошел взрыв в жилом доме
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел около 16.00 4 декабря. В Борисове в частном жилом доме по улице Адамовича произошел взрыв, после которого строение загорелось, а его кровля обрушилась.

В Борисове произошел взрыв в жилом доме 45-летний мужчина попал в больницу из-за разорвавшегося котла

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они потушили пожар. В ходе спасательной операции сотрудниками МЧС был обнаружен мужчина. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Выясняется причина взрыва. Представители МЧС пояснили, что вспыхнувший дом теперь не пригоден для жилья. Кроме того, огнем был поврежден легковой автомобиль.

 
 
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В результате происшествия пострадал один человек.
 
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