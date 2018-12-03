В Борисове произошел взрыв в жилом доме

Как стало известно, инцидент произошел около 16.00 4 декабря. В Борисове в частном жилом доме по улице Адамовича произошел взрыв, после которого строение загорелось, а его кровля обрушилась.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они потушили пожар. В ходе спасательной операции сотрудниками МЧС был обнаружен мужчина. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Выясняется причина взрыва. Представители МЧС пояснили, что вспыхнувший дом теперь не пригоден для жилья. Кроме того, огнем был поврежден легковой автомобиль.