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На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

04.12.2018 21:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Водолазы-спасатели пятые сутки пытаются найти тело погибшего 30 ноября мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Поиски ведут в Добруше на реке Ипуть, которая отличается бурным течением. Водолазы работают на грани человеческих возможностей: температура в эти дни опускалась до минус 13. Они отлично понимают, что помочь ребёнку они уже ничем не могут. Что же заставляет их снова и снова спускаться в прорубь и, рискуя собственной жизнью, вести поиск?

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

На улице минус два, в воде те же два, но со знаком плюс. Подо льдом сегодня работает один из опытнейших водолазов – Михаил Иванов. От интервью перед погружением водолаз отказывается: на этой работе он привык больше молчать. Да и рассказывать не о чем: поиск длится уже пятые сутки. Пока без результата.

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Александр Добриян, СТВ:
За четыре дня в тяжелейших условиях водолазы подо льдом прошли почти полтора километра. Некоторые участки отработаны не один раз. Сейчас работы ведутся в месте, где река делает резкий поворот и образует своеобразный отстойник. Именно здесь четыре года назад летом нашли рыбака, который утонул, в том же месте, где произошла нынешняя трагедия.

Однако, искать зимой, это не то, что летом.

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

В большой минус замерзают даже трубки акваланга – смертельно опасно. Кроме того, сейчас на всю глубину до самого дна местами образовались пробки из шуги: смеси льда, снега и воды.

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельского облсовета ОСВОД:
Это очень мужественные люди с устойчивой психикой, потому что непросто так работать под водой. Тем более, когда они не знают, что их ожидает в метре от них.

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Их работа – воплощение ночных кошмаров. Час за часом, день за днём они снова и снова спускаются в подлёдную тишину.

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Александр Белавский, начальник спасательной станции ОСВОД Добруша:
Когда знаешь, что произошло, смотришь на родителей, на родственников, которые четвёртый день стоят и смотрят с надеждой. Хотя в тот же вечер надежды, что спасём уже не было. Хотя бы найти.

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Александр Белавский на месте работает с первых минут. Сам не один час провёл подо льдом. Говорит, Ипуть хоть и не большая, но очень коварная. Река ежегодно уносит чьи-то жизни, и каждый раз водолазы разделяют чьё-то горе. Не на словах, а на деле рискуя собственной жизнью.

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Елена Пискунова, родственник погибшего:
Хотелось бы сказать только слова благодарности водолазам. Всей их сплоченной команде.

Нынешний сезон только начался. Однако он уже отмечен двумя трагедиями. Сколько ещё часов водолазам предстоит провести подо льдом до конца зимы – зависит не от них самих, а от благоразумия людей, которых как магнитом тянет на такой ненадёжный лёд.
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Водолазы-спасатели пятые сутки пытаются найти тело погибшего 30 ноября мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Поиски ведут в...
 
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