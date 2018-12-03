|
На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть
Новости Беларуси. Водолазы-спасатели пятые сутки пытаются найти тело погибшего 30 ноября мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поиски ведут в Добруше на реке Ипуть, которая отличается бурным течением. Водолазы работают на грани человеческих возможностей: температура в эти дни опускалась до минус 13. Они отлично понимают, что помочь ребёнку они уже ничем не могут. Что же заставляет их снова и снова спускаться в прорубь и, рискуя собственной жизнью, вести поиск?
На улице минус два, в воде те же два, но со знаком плюс. Подо льдом сегодня работает один из опытнейших водолазов – Михаил Иванов. От интервью перед погружением водолаз отказывается: на этой работе он привык больше молчать. Да и рассказывать не о чем: поиск длится уже пятые сутки. Пока без результата.
Александр Добриян, СТВ:
Однако, искать зимой, это не то, что летом.
В большой минус замерзают даже трубки акваланга – смертельно опасно. Кроме того, сейчас на всю глубину до самого дна местами образовались пробки из шуги: смеси льда, снега и воды.
Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельского облсовета ОСВОД:
Их работа – воплощение ночных кошмаров. Час за часом, день за днём они снова и снова спускаются в подлёдную тишину.
Александр Белавский, начальник спасательной станции ОСВОД Добруша:
Александр Белавский на месте работает с первых минут. Сам не один час провёл подо льдом. Говорит, Ипуть хоть и не большая, но очень коварная. Река ежегодно уносит чьи-то жизни, и каждый раз водолазы разделяют чьё-то горе. Не на словах, а на деле рискуя собственной жизнью.
Елена Пискунова, родственник погибшего:
Нынешний сезон только начался. Однако он уже отмечен двумя трагедиями. Сколько ещё часов водолазам предстоит провести подо льдом до конца зимы – зависит не от них самих, а от благоразумия людей, которых как магнитом тянет на такой ненадёжный лёд.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко на встрече с послом Грузии
На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть
Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе
Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва
«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?
«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС
Новости экономики за 04.12.2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Водолазы-спасатели пятые сутки пытаются найти тело погибшего 30 ноября мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поиски ведут в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)