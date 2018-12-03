В Минске обсудили, как сократить количество людей без гражданства

Как помочь людям, которые не имеют гражданства на пространстве СНГ? Об этом и не только говорят в Минске, передает телеканал «МИР 24».

На специальную международную конференцию приехали представители ООН, правоохранители стран Содружества, участники Исполкома СНГ.

Эксперты и чиновники обмениваются опытом и решают, как сократить количество людей без гражданства в странах постсоветского пространства.



«Безгражданство, миграция связаны с безопасностью в первую очередь. И для нас важно сделать так, чтобы эта миграция проходила цивилизованно. Мы здесь будем обсуждать многие вопросы. То, что для нас приемлемо, будем применять у себя на практике», – рассказал заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Мельченко.

Человек без гражданства – апатрид – не может официально работать, получать медпомощь, образование.