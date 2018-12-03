|
В Минске обсудили, как сократить количество людей без гражданства
04.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Как помочь людям, которые не имеют гражданства на пространстве СНГ? Об этом и не только говорят в Минске, передает телеканал «МИР 24».
На специальную международную конференцию приехали представители ООН, правоохранители стран Содружества, участники Исполкома СНГ.
Эксперты и чиновники обмениваются опытом и решают, как сократить количество людей без гражданства в странах постсоветского пространства.
Человек без гражданства – апатрид – не может официально работать, получать медпомощь, образование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человек без гражданства или апатрид не может официально работать, получать медпомощь, образование.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)