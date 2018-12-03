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В белорусских школах и детских садах подорожало питание в столовой

04.12.2018 22:28 — Разное | Аргументы и факты  
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В белорусских школах и детских садах подорожало питание в столовой
Фото из открытых источников

Как стало известно, Совет министров опубликовал новые нормы расходов на детское питание в школах и детсадах. Завтраки и обеды для детей станут дороже.

В белорусских школах и детских садах подорожало питание в столовой Обязан ли ученик питаться в школьной столовой?

К примеру, больше всего увеличились нормы расходов на питание в детских садах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с трехразовым и четырехразовым питанием, в общеобразовательных учреждениях, где организовано трех-, четырех-, пятиразовое питание. В этот список входят гимназии-интернаты, санаторные школы-интернаты для детей в возрасте 6−10 и 11−13 лет. В них рост составил 10%.

Кроме того, сюда также включены специальные общеобразовательные и вспомогательные школы-интернаты для детей в возрасте 6−10 лет. На 10% выросли нормы расходов на питание и для участников образовательных мероприятий из числа обучающихся в учреждениях образования.

Это значит, что родителям, чьи дети ходят в детский сад, теперь придется платить за их питание больше. Норма денежных расходов на питание ребенка ясельного возраста в саду с пребыванием 10,5 часа была 2,06 руб. Теперь сумма увеличилась до 2,27 руб. Для малышей в возрасте от 3 до 6 лет питание стоило 2,61 руб. в день. Теперь будет 2,87 руб.

На 7−8% выросли денежные нормы в школах, гимназиях, где дети 6−10 лет находятся 9−10,5 часа и у них трехразовое питание. На столько же подняли нормы и для детей 14−17 лет в санаторных школах-интернатах с пятиразовым питанием и в специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах с пятиразовым питанием для детей 11−13 лет.

Для обучающихся на уровне профессионально-технического образования и получающих трехразовое питание норма поднялась на 6%.

 
 
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Цены на питание в некоторых случаях выросли на 10%.
 
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