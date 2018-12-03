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Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси по итогам 2018 года

04.12.2018 21:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси по итогам 2018 года
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by

4 декабря в столичном концертном зале Prime Hall прошла торжественная церемония закрытия футбольного сезона Беларуси «Звездный мяч-2018». На мероприятии стали известны обладатели престижных званий.

Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси по итогам 2018 года Хорват Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча"

Так, лучшим футболистом страны был признан капитан футбольного клуба БАТЭ Игорь Стасевич. Примечательно, что игрок признается лучшим в стране не в первый раз. Этот приз он также получал в 2015 году. В прошлом году лучшим футболистом признали Михаила Гордейчука.

Лучшим тренером Беларуси стал Виктор Гончаренко, который сейчас руководит московским ЦСКА. В этом году он привел клуб к «серебру» в российской премьер-лиге, завоевав тем самым путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси уже в 8-й раз за последние 10 лет.

Лучшей футболисткой Беларуси признана Полина Шатиленя. Спортсменка выступает за ФК «Минск».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялась церемония закрытия футбольного сезона.
 
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