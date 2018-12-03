Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси по итогам 2018 года

4 декабря в столичном концертном зале Prime Hall прошла торжественная церемония закрытия футбольного сезона Беларуси «Звездный мяч-2018». На мероприятии стали известны обладатели престижных званий.

Так, лучшим футболистом страны был признан капитан футбольного клуба БАТЭ Игорь Стасевич. Примечательно, что игрок признается лучшим в стране не в первый раз. Этот приз он также получал в 2015 году. В прошлом году лучшим футболистом признали Михаила Гордейчука.

Лучшим тренером Беларуси стал Виктор Гончаренко, который сейчас руководит московским ЦСКА. В этом году он привел клуб к «серебру» в российской премьер-лиге, завоевав тем самым путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси уже в 8-й раз за последние 10 лет.

Лучшей футболисткой Беларуси признана Полина Шатиленя. Спортсменка выступает за ФК «Минск».