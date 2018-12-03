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В Солигорске приступили к установке самой высокой ёлки в регионе
Новости Беларуси. В большинстве городов Минской области приступили к установке главного новогоднего атрибута, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Солигорске на центральной площади 24-метровую конструкцию скоро начнут одевать в хвойный наряд, до следующей недели ее украсят игрушками и световыми гирляндами. Это будет самая высокая елка центрального региона. Для сравнения в Молодечно, ставят красавицу высотой 15 метров.
Есть у нас световые композиции, которые мы использовали раньше: в парке Четрых стихий на центрнальном фонтане устанавливается такой светящийся купол.
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Новости Беларуси. В большинстве городов Минской области приступили к установке главного новогоднего атрибута, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в...
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