ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске приступили к установке самой высокой ёлки в регионе

04.12.2018 22:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В большинстве городов Минской области приступили к установке главного новогоднего атрибута, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске приступили к установке самой высокой ёлки в регионе

Так, в Солигорске на центральной площади 24-метровую конструкцию скоро начнут одевать в хвойный наряд, до следующей недели ее украсят игрушками и световыми гирляндами. Это будет самая высокая елка центрального региона. Для сравнения в Молодечно, ставят красавицу высотой 15 метров.

В Солигорске приступили к установке самой высокой ёлки в регионе

Александр Чемоданов, директор СГУВП «ЖКХ« Комплекс»:
Гуляния будут проходить как на центральной площади, так и в парке четырех стихий и еще 2-3 площадки по Солигорску будут обязателньо. Не хочу раскрывать все краты, хотим сделать сюрприз жителям Солигорска и Солигорского района.

Есть у нас световые композиции, которые мы использовали раньше: в парке Четрых стихий на центрнальном фонтане устанавливается такой светящийся купол.

В Солигорске приступили к установке самой высокой ёлки в регионе


В 2018 году Солигорск планируют украсить масштабными световыми фигурами. Главную сцену на центральной площади города шахтеров уже смонтировали. К праздничным гуляниям оборудуют еще несколько площадок. Завершить новогоднее оформление планируют до 14 декабря.
Новости по теме

2019-й под знаком Жёлтого Кабана. В чём встречать Новый год

Ёлку из золотых монет установили в Мюнхене

Праздник для каждого ребёнка. Более 15 тысяч маленьких белорусов примут участие в новогодней акции «Наши дети»

Сколько будет стоить новогодняя ёлка и когда их начнут продавать в в Минске?

Ёлки-2019 в Минске: световые картины, славянские буквы, символика стран-участниц детского «Евровидения»

В Рио зажгли огни на огромной плавучей ёлке

Памятный знак Новому году откроют в резиденции Деда Мороза

В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко на встрече с послом Грузии

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе

Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС

Новости экономики за 04.12.2018

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В большинстве городов Минской области приступили к установке главного новогоднего атрибута, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан 38-летний минчанин, подстрекавший к даче взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика