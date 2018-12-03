В Солигорске приступили к установке самой высокой ёлки в регионе

Новости Беларуси. В большинстве городов Минской области приступили к установке главного новогоднего атрибута, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Так, в Солигорске на центральной площади 24-метровую конструкцию скоро начнут одевать в хвойный наряд, до следующей недели ее украсят игрушками и световыми гирляндами. Это будет самая высокая елка центрального региона. Для сравнения в Молодечно, ставят красавицу высотой 15 метров.





Александр Чемоданов, директор СГУВП «ЖКХ« Комплекс»:

Гуляния будут проходить как на центральной площади, так и в парке четырех стихий и еще 2-3 площадки по Солигорску будут обязателньо. Не хочу раскрывать все краты, хотим сделать сюрприз жителям Солигорска и Солигорского района.

Есть у нас световые композиции, которые мы использовали раньше: в парке Четрых стихий на центрнальном фонтане устанавливается такой светящийся купол.







В 2018 году Солигорск планируют украсить масштабными световыми фигурами. Главную сцену на центральной площади города шахтеров уже смонтировали. К праздничным гуляниям оборудуют еще несколько площадок. Завершить новогоднее оформление планируют до 14 декабря.