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В Минске появится 15 новых остановок
Новости Беларуси. Для удобства пассажиров. В столице появится как минимум 15 новых остановок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
После анализа дорожных условий города и учёта пожеланий минчан составили список необходимых остановочных пунктов. Пока в нём порядка 18 остановок для троллейбусов и автобусов и десятка для трамваев.
Строительство начнётся в 2019 году. Порядок будет зависеть от финансирования. Ведь где-то нужен только павильон для остановки, а где-то целый комплекс работ, включающий оборудование дорожных карманов, светофора и электронного табло.
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Новости Беларуси. Для удобства пассажиров. В столице появится как минимум 15 новых остановок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. После анализа...
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