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Михаил Мархель стал главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу

04.12.2018 22:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Назван новый главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Им стал Михаил Мархель, сменивший на этом посту Людаса Румбутиса.

Михаил Мархель стал главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу

Под руководством последнего наша молодежка заняла в отборочном турнире к чемпионату Европы четвертое место в группе, пропустив вперед хорватов, греков и чехов и опередив молдован и сан-маринцев. Контракт Румбутиса закончился и продлевать его не стали.
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Новости Беларуси. Назван новый главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Им стал Михаил Мархель, сменивший на этом...
 
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