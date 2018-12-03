|
Михаил Мархель стал главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу
Новости Беларуси. Назван новый главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Им стал Михаил Мархель, сменивший на этом посту Людаса Румбутиса.
Под руководством последнего наша молодежка заняла в отборочном турнире к чемпионату Европы четвертое место в группе, пропустив вперед хорватов, греков и чехов и опередив молдован и сан-маринцев. Контракт Румбутиса закончился и продлевать его не стали.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко на встрече с послом Грузии
На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть
Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе
Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва
«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?
«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС
Новости экономики за 04.12.2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Назван новый главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Им стал Михаил Мархель, сменивший на этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)