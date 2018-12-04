C 6 по 9 декабря в Минске состоится фестиваль польского кино «Висла»

В программе Первого фестиваля польского кино «Висла» ленты последних лет, завоевавшие сердца польской и международной аудитории на многих кинофестивалях, а также в кинопрокате. В программе можно найти комедии, драмы, а также кино для семейного просмотра.

Зрители увидят фильм «Лучше всех» Лукаша Пальковского. Это увлекательная история об убийственном подвиге, эффектном падении и необыкновенной силе характера, история, основанная на реальных событиях из жизни Ежи Гурского, который пробежал «смертельную дистанцию» чемпионата мира по триатлону, установив при этом новый мировой рекорд. Это достижение было бы невозможным, если бы не события из его личной жизни, благодаря которым он полностью изменил свою судьбу.

Легкая романтическая комедия «Планета синглов» Мити Окорна – фильм о любви в 21 веке. Аня – очаровательная, но при этом не очень уверенная в себе учительница музыки, мечется в поисках идеального мужчины в ин­тернете на сайтах знакомств. Случайно, в вечер святого Валентина, она встречает в ресторане Томка, ведущего самого популярного и скандального ТВ-шоу в стране. Повлечет ли эта встреча радикальные изменения в жизни героев, зрители смогут узнать, придя на кинопоказ.

«Письма к М.» - еще один фильм Мити Окорна - веселое зимнее кино о чудесах. Популярный радиоведущий Миколай один воспитывает сына Костика, который мечтает найти ему новую спутницу жизни. Дорис мечтает о великой любви. Психолог Степан – это трудоголик, которому всё труднее мириться с изменами жены и поведение дочери-подростка. Малгожата и Войцех – это богатая супружеская пара, которым не хватает тепла и близости. Сестра Малгожаты, Бетти, с радостью ждет ребёнка, отец которого – Мельхиор, совершенно не желает повзрослеть. Тося убегает из детского дома, чтобы найти себе настоящий дом. Влади – шеф преуспевающей фирмы, ищет девушку, которую он мог бы представить родителям. В Рождество их жизнь чудесным образом изменится.

В фильме «Любовь на подиуме» Кшиштофа Ланга зрители встретятся с Юлькой, девушкой живущей в маленькой прибалтийской деревеньке и от всей души ненавидящей своё занятие, которое заключается в поджаривании рыбы для отдыхающих. К сожалению, из-за любовного разочарования она проваливает вступительные экзамены в Варшаве, но клянётся себе, что не вернётся в родные края. Знакомая ее родителей – пани Марта (в исполнении Барбары Брыльской) - сдает ей комнату. Случайная встреча в парикмахерском салоне приносит неожиданный результат: Юлька получает предложение попробовать себя в качестве модели в одном из престижных варшавских агентств. Таким образом, молодая и неопытная девушка попадает в мир большой моды, который не всегда выглядит так красиво и идеально как на обложках глянцевых журналов.

Драма «Мои дочери коровы» Кинги Дембской - это история двух сестер, которые, оказавшись в сложной жизненной ситуации, вынуждены взаимодействовать, несмотря на обоюдную неприязнь. Марта добилась жизненного успеха: она известная актриса, звезда популярных сериалов. Несмотря на славу и деньги, она все же не смогла устроить свою личную жизнь и в одиночку воспитала дочь. В противовес своей сильной и доминирующей старшей сестре, Кася – наоборот, впечатлительная и экзальтированная. Работает учительницей, ее брак далек от идеала. Муж Каси – жизненный неудачник, который находится в постоянном поиске работы. Сестры не особо любят друг друга, но внезапная болезнь матери вынуждает их действовать вместе. Они должны позаботиться о любимом, но деспотичном отце. Постепенно, женщины сближаются друг с другом и заново завязывают потерянный контакт, что вызывает цепь трагикомических событий.

Лента «Желание жить» Мацея Пепшицы рассказывает о борьбе с непреодолимыми обстоятельствами. Это трогательная, полная оптимизма и юмора, история Матеуша, страдающего детским церебральным параличом. Несмотря на проблемы в контактах с окружающим миром и препятствия судьбы, мальчик не тратит силы воли и радости жизни.

Психологический триллер «Я – убийца» Мацея Пепшицы отсылает к реальным событиям 70-х годов в Польше. Главный герой фильма – Януш Ясиньский, молодой милиционер, после нескольких неудачных попыток расследования дела о жестоких убийствах женщин назначается новым руководителем следственной группы. Он пытается использовать современные методы, распространённые на Западе, но никогда не применявшиеся на территории социалистических стран - составление психологического портрета подозреваемого, обработка информации вычислительными машинами.

Закрывает Фестиваль польского кино «Висла» фильм для семейного просмотра «За синей дверью» Мариуша Палея. Лента приглашает зрителей в необычное путешествие в мир, где можно найти все, что любят дети – интересных героев, загадочных чудовищ и новых друзей – волшебных, красочных птиц. «За синей дверью» рассказывает историю о том, что происходит, когда закрываешь глаза и засыпаешь… Волшебная дверь ведет в «мир сновидений». Такой реальный, что можно в нем жить, такой привлекательный, что хочется его изучать, и такой таинственный, что можно его испугаться.