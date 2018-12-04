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Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 5 декабря

04.12.2018 23:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 5 декабря
Фото из открытых источников

Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 5 декабря Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
В среду, 5 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром выпадут осадки (дождь, мокрый снег), днем на большей части территории кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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