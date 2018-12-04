Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.
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Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 5 декабря
04.12.2018 23:15 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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