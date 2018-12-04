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Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси

04.12.2018 22:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси

Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси

Сотрудники МЧС вместе с юными спасателями-пожарными посещают социальные учреждения и напоминают правила поведения в новогоднюю ночь, а также о том, как избежать несчастных случаев.

Проходит акция в четыре этапа, во время которых запланированы беседы, конкурсы, викторины, развлекательные программы и массовые мероприятия.

Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси

Особое внимание уделят и безопасности детей в период зимних каникул. К некоторым многодетным семьям даже смогут приехать Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи.

Акция будет проходить до 28 декабря.

Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники МЧС вместе с юными...
 
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