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Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси
Новости Беларуси. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотрудники МЧС вместе с юными спасателями-пожарными посещают социальные учреждения и напоминают правила поведения в новогоднюю ночь, а также о том, как избежать несчастных случаев.
Проходит акция в четыре этапа, во время которых запланированы беседы, конкурсы, викторины, развлекательные программы и массовые мероприятия.
Особое внимание уделят и безопасности детей в период зимних каникул. К некоторым многодетным семьям даже смогут приехать Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи.
Акция будет проходить до 28 декабря.
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Новости Беларуси. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники МЧС вместе с юными...
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